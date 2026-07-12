Nakon nekoliko dana borbe za život u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, preminuo je 84-godišnji vozač tricikla koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Boru
Tuga
BORANIN PREMINUO NAKON NESREĆE KOD DOMA ZDRAVLJA: Bio na triciklu kada je došlo do udesa, borio se za život nekoliko dana!
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Osamdesetčetvorogodišnji Boranin preminuo je od posledica povreda koje je zadobio u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se tokom ove nedelje dogodila u blizini Doma zdravlja u Boru.
On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde su se lekari danima borili za njegov život, ali je, nažalost, podlegao povredama.
Kako se saznaje u policiji, nastradali muškarac je upravljao triciklom kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa teretnim vozilom marke "tam".
Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je vozaču trotočkaša iznenada pozlilo tokom vožnje, usled čega je izgubio kontrolu nad vozilom i podleteo pod kamion.
(Istmedia)
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