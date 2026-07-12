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Osamdesetčetvorogodišnji Boranin preminuo je od posledica povreda koje je zadobio u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se tokom ove nedelje dogodila u blizini Doma zdravlja u Boru.

​On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde su se lekari danima borili za njegov život, ali je, nažalost, podlegao povredama.

​Kako se saznaje u policiji, nastradali muškarac je upravljao triciklom kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa teretnim vozilom marke "tam".