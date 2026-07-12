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Pred Višim sudom u Beogradu krajem prošle nedelje održano je pripremno ročište A. I. (25), koji je optužen za surovo ubistvo D. V. (51) u kući u Zemunu 21. septembra prošle godine. Time je i zvanično počeo sudski postupak protiv mladića koji se tereti za jedno od surovijih ubistava.

Kako je za Kurir potvrdila portparolka Višeg suda u Beogradu Ivona Čogurić, pripremno ročište je održano, dok je naredno suđenje zakazano za 14. septembar.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, A. I. se tereti da je 21. septembra prošle godine, posle kraće verbalne rasprave, brutalno pretukao nasmrt D. V.

1/3 Vidi galeriju Kuća u kojoj se desilo ubistvo Foto: Kurir

- Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni između 9 i 12.55 časova oštećenom zadao više udaraca rukama, nogama, tanjirom, drvenom palicom i drugim predmetima koji su mu bili nadohvat ruke, i to u predelu glave i tela - saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako su dalje naveli, ni kada je žrtva ostala bespomoćna nije prestao sa nasiljem.

- Dok je oštećeni bio u bespomoćnom stanju i trpeo jake bolove, A. I. mu je kablom vezao ruke iza leđa i nastavio da ga udara, nanevši mu višestruke povrede od kojih je D. V. preminuo - saopštilo je tužilaštvo.

Odeću bacio sa mosta

Nakon zločina, prema navodima istrage, pokušao je da ukloni tragove.

- Osumnjičeni je potom otišao svojoj kući, istuširao se i oprao krv sa tela, osim čarapa koje je zaboravio da presvuče. Odeću i druge predmete spakovao je u kofu, odneo do Pupinovog mosta i bacio u Dunav - piše u spisima tužilaštva.

Međutim, ubrzo je sve priznao.

Kako je Kurir ranije pisao, mladić je najpre telefonom pozvao sestru i rekao joj: "Ja sam ubio nekoga."

- Sestra je bila u šoku i odmah je pozvala policiju, prenela šta joj je brat rekao, dok je on u međuvremenu sam otišao u policijsku stanicu i predao se. Policija je u kući zatekla telo muškarca koje je bilo vezano i umotano u tepih, sa brojnim vidljivim povredama - rekao je tada izvor Kurira.

Isti sagovornik naveo je da se sumnja da je osumnjičeni planirao da ukloni telo.

- Sudeći po tome što je telo bilo vezano i umotano, postoji mogućnost da je nameravao da ga se otarasi i tako prikrije zločin. Međutim, izgleda da mu je proradila griža savesti, pa je odlučio da pozove sestru, prizna šta je uradio, a zatim se i preda policiji - rekao je izvor.

00:12 Ubistvo u Zemunu Izvor: Kurir

Meštani ulice u Zemunu gde se dogodio zločin, ispričali su da ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Koliko znamo, u toj kući poslednjih godinu dana živelo je šest muškaraca. Četvorica su bili mlađi, uglavnom studenti koji su i radili, dok su dvojica bili stariji. Neki su bili u rodbinskim vezama, ali nismo sigurni ko je kome šta - ispričale su komšije za Kurir.

Kako kažu, kobnog dana nisu čuli nikakvu svađu.

- Nismo čuli buku niti galamu. Tek kada su stigli policija i Hitna pomoć shvatili smo da se nešto ozbiljno dogodilo. Mislili smo da je nekome pozlilo, a onda smo saznali da je čovek ubijen. Čuli smo da je prethodno došlo do sukoba - rekla je jedna komšinica.

Stanari tog dela Zemuna navode da se u kući godinama smenjuju podstanari.