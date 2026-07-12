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Kontroverzni bivši policijski inspektor Todor Došen (58) ponovo je pao u ruke zakona. U spektakularnoj akciji, koja je izvedena danas, 12. jula 2026. godine u 10.40 časova, pripadnici Policijske stanice Surčin i Saobraćajne policijske ispostave za državne puteve presreli su i zaustavili luksuzni automobil marke BMW u Jakovu, u Ulici Vožda Karađorđa kod broja 177.

Rutinsko zaustavljanje odmah se pretvorilo u dramu kada je utvrđeno da Došen, inače nekadašnji policijski inspektor sa prebivalištem na Paliluli, upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Međutim, pravi šok usledio je detaljnim pretresom BMW-a, gde je pronađen čitav arsenal opreme, hladnog oružja i službenih policijskih obeležja.

U vozilu su pronađeni kačket sa oznakom Uprave kriminalističke policije (UKP), dva para službenih lisica, jedna službena stop tablica sa natpisom "Stop policija", dve teleskopske palice, jedan metalni nož i biber sprej, dva elektrošokera na baterije i antiradar uređaj.

Sumnja se da je bivši inspektor zloupotrebljavao ovu opremu kako bi se na putevima lažno predstavljao kao aktivni radnik UKP-a i presretao vozače, koristeći poznavanje policijskih procedura.

Hitno privođenje

Nakon današnjeg hapšenja u Jakovu, Došen je sproveden u prostorije PS Surčin. Određeno mu je policijsko zadržavanje zbog izvršenih teških prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) i Zakona o oružju i municiji.

Uz primenu člana 308. Zakona o prekršajima, on će direktno iz pritvora biti predat Dežurnom sudiji za prekršaje, dok policija paralelno ispituje da li je pronađeno oružje i UKP oprema korišćena za vršenje drugih krivičnih dela na teritoriji Beograda.

(Telegraf.rs)

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