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Todor Došen (58), poznat po nadimku Toša, bivši policijski inspektor, ponovo je dospeo u žižu javnosti nakon akcije policije u Jakovu, kada je zaustavljen automobil kojim je upravljao, međutim, on je i ranije bio pod istragama zbog raznih slučajeva koji su ga pratili.

Poslednji put, bivši inspektor optužen je za krivično delo zloupotreba službenog položaja. Optužnica protiv njega u tom slučaju podignuta je u novembru prošle godine.

Todor Došen Foto: Dragana Udovičić

- Postoji opravdana sumnja da je Todor D. u periodu od 24. marta 2022. godine do 28. aprila 2022. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od 3.337.859,22 dinara u čemu mu je pomogao D. T. - naveli su tada iz tužilaštva.

Prema navodima istrage, Todor D. je sa D. T. navodno zloupotrebio policijski autoritet kako bi od jedne žene preuzeo vredne predmete i novac. Sumnja se da je oštećenu pozvao u prostorije PS Čukarica, lažno joj predstavio da protiv nje postoji prijava i naložio da vrati poklone koje je ranije dobila od državljanina Švajcarske.

Među oduzetim stvarima bili su laptopovi, mobilni telefoni, električni bicikl, 2.500 evra i dijamantski prsten, ukupne vrednosti veće od 3,2 miliona dinara.

Radio na jednom od najpraćenijih slučajeva u Srbiji

Ime Todora Došena široj javnosti postalo je poznato tokom istrage ubistva pevačice Jelene Marjanović 2016. godine. Kao inspektor za krvne i seksualne delikte bio je deo policijskog tima koji je radio na ovom slučaju.

Foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić

Tokom istrage pojavile su se spekulacije u vezi sa mobilnim telefonom ubijene pevačice i navodima da su iz uređaja obrisane određene poruke i slike. Došen je te tvrdnje negirao.

- Koliko se sećam, jedan telefon je nađen tamo, za drugi nisam znao. Ne znam odakle da sam ja uzeo taj telefon. Uviđaj je vršen od strane Osmog odeljenja, koji su uzeli taj telefon i predali sudu - rekao je ranije Došen, gostujući u jednoj TV emisiji.

Govoreći o samom uviđaju, Došen je tada naveo da je bio na mestu gde je pronađeno telo pevačice i da je Zoran Marjanović, koji je kasnije postao jedini optuženi za ubistvo, delovao uznemireno.

Došen se u javnosti pojavio i nakon što je 2016. godine na četrdesetodnevnom pomenu Jeleni Marjanović na groblju priveo mladića kog je porodica ubijene pevačice prijavila zbog uznemiravanja.

U tom trenutku istraga ubistva i dalje je bila u toku, a policija je proveravala sve osobe koje su na bilo koji način mogle da budu povezane sa slučajem.

Suspenzija

Iste godine Došen je suspendovan iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema tadašnjim navodima, on je prilikom hapšenja osobe osumnjičene za trgovinu narkoticima privremeno oduzeo oko 20 evra, skoro 40.000 dinara i tri mobilna telefona. Protiv dilera je u redovnom postupku podneta krivična prijava, a on se vratio u policiju tražeći da mu vrate oduzeti novac i telefone. Ispostavilo se da nema ni novca ni telefona, a osumnjičeni je ispričao da se, između ostalog, dogovorio sa Došenom da mu proda jedan od telefona, te da očekuje i taj novac.

Slučaj je odmah prosleđen Sektoru unutrašnje kontrole, a protiv Došena je, prema tadašnjim informacijama, podneta krivična prijava zbog sumnje da nije mogao da dokaže gde se nalazi deo oduzetih stvari.

Foto: Facebook

Inspektor Toša dobio i pesmu Inače, inspektor Toša dobio je i pesmu od "fanova", što je on tada i podelio na društvenim mrežama. - Toša inspektor, policajac original, on je doktor za organizovani kriminal. Pravi racije , razne operacije, ponos Beograda i naše nacije. Oružje, droga, mnogo krvi, inspektor Toša stiže prvi. Odeljenje treće u akciju kreće, pravda te stiže nema sreće, kada je stanje bezbednosti loše, svi idu kod legende Toše. Mnogo priznanja i odlikovanja, nikada ne beži od sr*nja.

I ranije pod lupom

Njegovo ime ranije se pominjalo i u slučaju sumnji da je sa kolegom u Policijskoj stanici Palilula neprimereno postupao prema jednom privedenom licu. I taj slučaj bio je predmet provera.

Ipak, tokom karijere Došen je imao i priznanja. Dok je radio u Policijskoj stanici Palilula, 2011. godine, četiri puta je izabran za policajca meseca od strane tadašnjeg saziva Skupštine grada.

Među kolegama i na ulici bio je poznat po nadimku Toša.

Uhapšen u Jakovu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa PS Surčin, zaustavili su danas oko 10.40 časova u naselju Jakovo, muškarca (58), koji je upravljao vozilom marke BMW pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz MUP.

- Pregledom vozila, policija je pronašla i dva para službenih lisica, jednu stop službenu tablicu "Stop policija", dve teleskopske palice, jedan metalni nož, jedan biber sprej, dva šokera na baterije, jedan crni kačket sa oznakom "UKP", kao i jedan antiradar - piše u policijskom saopštenju.

Stvari oduzete od Todora Došena Foto: MUP Srbije