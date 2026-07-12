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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa PS Surčin, zaustavili su danas oko 10.40 časova u naselju Jakovo, T. D. (58), koji je upravljao vozilom marke BMW pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz MUP.

Kako smo ranije nezvanično objavili, reč je o Todoru Došenu, bivšem policijskom inspektoru.

- Pregledom vozila, policija je pronašla i dva para službenih lisica, jednu stop službenu tablicu "Stop policija", dve teleskopske palice, jedan metalni nož, jedan biber sprej, dva šokera na baterije, jedan crni kačket sa oznakom "UKP", kao i jedan antiradar - piše u policijskom saopštenju.

Stvari oduzete od Todora Došena
Stvari oduzete od Todora Došena Foto: MUP Srbije

Kako se dalje navodi, T. D. je zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonu o oružju i municiji.

Inače, ovo nije prvi put da je Todor Došen hapšen, a javnosti je postao poznat nakon ubistva pevačice Jelene Marjanović.

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