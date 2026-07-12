Slušaj vest

Sve je to laž, kažu svedok iz Bugarske i porodica Berina L. (26), navodeći da je novac od ture pronađen u kamionu i da brojne okolnosti njegove smrti još uvek čekaju zvanično objašnjenje.

Slučaj smrti mladog kamiondžije Berina L. (26) iz Novog Pazara i dalje je obavijen mnogim neizvesnostima, dok njegova porodica čeka zvanične rezultate istrage bugarskih nadležnih organa. U međuvremenu, neki srpski mediji su preneli tvrdnje jednog bugarskog portala, prema kojem je Berin navodno izgubio veliku sumu novca u kazinu, a zatim sebi oduzeo život.

Međutim, informacije do kojih su došli urednici portala Sandžak Danas, nakon razgovora sa porodicom i osobom koja je dočekala Berinovog brata u Bugarskoj (inače, osobom iz Novog Pazara), ozbiljno dovode u pitanje ovu verziju događaja.

Porodica kategorično odbacuje tvrdnje da je Berin izgubio novac od ture kamionom u kazinu. Njegov brat je otputovao u Bugarsku da preuzme telo, kamion i lične stvari, a prema rečima porodice, novac je pronađen tačno tamo gde ga je Berin ostavio – u kamionu.

"Sve je laž, novac je bio u kamionu"

Osoba koja je dočekala Berinovog brata u Bugarskoj i bila uz njega tokom prvog postupka pred tamošnjim vlastima tvrdi da priče koje se šire u medijima ne odgovaraju onome što je pronađeno na licu mesta.

- Sve je laž. Novac od ture je pronađen u kamionu - rekao je svedok u razgovoru sa porodicom, odbacujući tvrdnje da je mladi vozač izgubio novac u kazinu.

Prema njegovim rečima, porodica je po dolasku u Bugarsku utvrdila da novac nije nestao, što direktno dovodi u pitanje najvažniji deo priče koju je objavio bugarski portal, a koju su potom preneli brojni mediji u Srbiji. Iz tog razloga, porodica zahteva da se neproverene tvrdnje, koje dodatno povređuju njegove rođake i stvaraju lažnu sliku o poslednjim satima Berinovog života, ne objavljuju do kraja zvanične istrage.

Foto: Društvene Mreže

Kamion je čekao poziv turskih službi

Još jedna okolnost koja pokreće mnoga pitanja jeste činjenica da se Berinov kamion nalazio na takozvanom "pejdžeru", području gde vozači čekaju poziv turske granične policije i carine kako bi nastavili proceduru i ušli u Tursku. Prema rečima ljudi upoznatih sa radom tog graničnog prelaza, vozači u tom području moraju biti blizu vozila jer prozivka može brzo uslediti. Ako se vozač ne pojavi kada je na njega red, može izgubiti termin i biti vraćen na kraj reda.

Ovo postavlja ključno pitanje: zašto bi Berin napustio kamion baš kada je čekao prozivku i otišao peške do udaljene i gotovo puste lokacije? Za sada nema zvaničnog odgovora na to pitanje.

Kako se našlo ispod železničkog nadvožnjaka?

Posebno je nejasno gde je pronađeno njegovo telo. Prema informacijama koje je dobila porodica, telo Berina L. pronađeno je ispod nadvožnjaka iznad železničke pruge, na lokaciji daleko od samog graničnog prelaza Kapitan Andrejevo. To je, kako navode, izolovano područje gde gotovo da nema drumskog saobraćaja, kuća niti ljudi koji bi se normalno tu kretali. Vozovi prolaze u blizini, ali nema jasnog razloga zašto bi mladi kamiondžija sam išao baš na to mesto.

Ova okolnost je dodatno podigla sumnju porodice da Berin možda nije slučajno stigao do nadvožnjaka. Među njegovim rođacima postoji bojazan da je mogao biti pozvan ili namamljen da dođe na tu lokaciju, ali za sada nema zvanične potvrde za takvu pretpostavku. Upravo zato porodica insistira da se pregledaju svi mogući snimci nadzornih kamera sa graničnog prelaza, parkinga, puta do nadvožnjaka, obližnjih zgrada i kazina, kao i podaci sa Berinovog telefona.

Foto: Stepan Skorobogadko/Shutterstock

Postoje informacije da je bio u društvu devojaka

Kao što je ranije objavljeno, postoje informacije da je Berin viđen u društvu nekoliko devojaka pre nestanka. Porodica očekuje da bugarska policija utvrdi ko su ti ljudi, gde su se sastajali, koliko vremena je provodio sa njima i da li imaju bilo kakve informacije o njegovom kasnijem kretanju.

Za sada nije zvanično potvrđeno da je Berin ušao u kazino ili se tamo kockao.

Činjenica da se u blizini prelaza nalazi veliki kazino kompleks jedini je deo priče koji je nesporan, ali samo postojanje takvog objekta ne dokazuje da je mladić tamo boravio ili gubio novac. Porodica posebno ističe da je sav novac od ture pronađen u kamionu, zbog čega smatraju da su tvrdnje o velikom gubitku od kockanja neosnovane.

Porodica traži odgovore, a ne medijske presude

Berinova porodica ne želi da donosi konačne zaključke pre nego što bugarske institucije predstave sve dokaze. Međutim, on kategorično odbacuje tvrdnju da je izgubio novac od puta, jer je taj novac pronađen u njegovom kamionu. Očekuje se da vlasti utvrde kada je Berin poslednji put viđen živ, sa kim je bio, zašto je napustio kamion, kojim putem je stigao do nadvožnjaka i da li je na njegovom telu bilo tragova koji bi ukazivali na nasilje.

Očekuju se i rezultati obdukcije, pregleda mobilnog telefona, pregleda snimaka sa nadzornih kamera i saslušanja svih osoba koje su bile u kontaktu sa njim.