Slušaj vest

Medicinska sestra Maja Đorđević (39) i njen sin Mihajlo (4), brutalno su ubijeni pre devet godina ispred Centra za socijalni rad u Rakovici. Okrivljeni za nezapamćeni zločin bio je Majin bivši partner, odnosno otac dečaka Marko Nikolić (43), koji je u decembru te godine izvršio samoubistvo u zatvoru.

Krvavog 12. jula 2017. godine u popodnevnim časovima, podsetimo, ubica Marko Nikolić trebalo je da provede nekoliko sati sa sinom u parku, kako je i odlučeno nakon razvoda, međutim dogodio se jeziv zločin od kog je zanemela cela Srbija.

Marko Nikolić je svog četvorogodišnjeg sina ubio, stavio u automobil i dovezao ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, gde je trebao da ga preda bivšoj supruzi. Po dolasku u Centar, izbacio je telo deteta iz auta i nasrnuo na ženu u hodniku Iako je pokušala da pobegne, ubica je sustigao i naneo joj 27 uboda nožem i 30 posekotina po celom telu.

Mihailo Nikolić, Marko Nikolić, Maja Đorđević Foto: Privatna Arhiva

Izmasakrirao je.

Zločin bez presedana — potresao je sve koji su poznavali Maju i njenog sina Mihajla, kog su nakon zločina opisali kao umiljato, nevino biće koje su uvek smejalo. Majina sestra i tetka dečaka Branislava Katanić ranije je pričala u nekoliko navrata za Kurir gde je opisala tugu i bes koji oseća nakon što je izgubila sve na svetu.

- Tog dana ubio je i mene zajedno s Majom i Mihajlom. Bol ne prolazi i vreme ne može da izleči ranu. Svaki dan mislim na sestru i sestrića, koji mi sve više nedostaju. Posle svega ovoga ne možete ostati normalni! Nadala sam se da će moja porodična tragedija poslužiti za primer društvu i da se ovakvi grozni zločini više nikad neće ponoviti - rekla je na jednu godišnjicu za Kurir Branislava.

1/7 Vidi galeriju Fotografije sa uviđaja, sahrane i protesta nakon ubistva majke i sina Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

- Zahvalna sam vam što se svake godine setite Maje i Mihajla, jer je to jedini način da se njihova tragična sudbina ne zaboravi. Apelujem na sve one koji trpe nasilje od partnera da to odmah prijave kako se ovakva tragedija više nikom ne bi dogodila.

Kako je istraga tada utvrdila, ubica Marko Nikolić odveo je sina Mihajla na Banjičko groblje i tu ga je zadavio rukama. Njegovo telo na rukama je doneo ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, a potom ga, prema rečima brojnih svedoka, mrtvog bacio pred noge izbezumljene majke. Uplašena i van sebe Maja je pokušala da pobegne od pomahnitalog bivšeg partnera, ali nije uspela. Sustigao je, izvadio nož i izbo je 27 puta, kako je kasnije i utvrđeno na obdukciji.

- U krvavom piru povređeno je i troje radnika Centra za socijalni rad koji su pokušali da obuzdaju Marka Nikolića i otmu mu nož kojim je nemilosrdno probadao nesrećnu ženu, a savladala su ga dva komunalna policajca. Lekari Hitne pomoći nažalost, samo su mogli da konstatuju smrt majke i sina, a policija je sa lisicama na rukama odvela ubicu - podseća naš sagovornik i dodaje da je tada usledilo opsadno stanje i uviđaj je trajao satima.

Detalje jezivog višestrukog zločina iz dana u dan tada su ledili krv u žilama.

Hapšenje Marka Nikolića Foto: Damir Dervišagić

Ubica sebi prerezao grkljan Marko Nikolić je od hapšenja do 30. decembra 2017. godine bio u pritvoru Centralnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu. Međutim, tog dana polomio je ogledalo u ćeliji i oštricom stakla prerezao sebi grkljan, ali i pored napora lekara, on je preminuo iste večeri. Njegova porodica sumnjala je u zvaničnu verziju događaja, već su verovali da je u zatvoru ubijen. Kako smo svojevremeno izveštavali, Nikolić je bio i cimer sa Zoranom Marjanovićem, jedinim osumnjičenom za brutalno ubistvo supruge, pevačice Jelene Marjanović u aprilu 2016. na nasipu Crvenka u Borči.