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Andrej R. (22) osumnjičen je da je sinoć oko 21 sat, u parku kod Vukovog spomenika, izbo devojku T.P. (20) kojoj se lekari bore za život.

Osumnjičeni je uhapšen nedaleko od mesta gde se napad dogodio, a prilikom hapšenja se opirao, bacao lične stvari i odbio da policijskim službenicima da bilo koji podatak o sebi.

Kako se nezvanično saznaje, on je odbijao da kaže čak i kako se zove.

- Policija je tek naknadno došla do njegovih ličnih podataka. Još uvek nije poznato zbog čega je izbo devojku. Odbija bilo kakvu komunikaciju - kaže izvor.

Napad se dogodio oko 21 sat u parku kod Vukovog spomenika.

Policija je ubrzo izašla na lice mesta, a napadač je nedaleko od mesta ubadanja uhapšen.

Devojka je zadobila više ubodnih rana - dva uboda u grudni koš i jedan u vrat.

Ona je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.