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Hapšenje bivšeg policijskog inspektora Todora Došena u Jakovu, kod kog je policija pronašla kačket sa oznakom Uprave kriminalističke policije, službene lisice, stop-tablu sa natpisom "Stop policija", teleskopske palice, elektrošokere, antiradar uređaj, nož i biber-sprej, ponovo je uzburkalo javnost. Posebnu pažnju izazvale su sumnje da se lažno predstavljao kao aktivni pripadnik UKP-a i zaustavljao vozače na putevima.

O tome šta ovaj slučaj govori o bezbednosnom sistemu, ali i koliko može da naruši poverenje građana u policiju, u emisiji "Redakcija", govorio je bivši šef Specijalnog tima Službe državne bezbednosti Božidar Božo Spasić.

"Priče o prljavim policajcima nisu izmišljene"

Božo Spasić ističe da ovakvi slučajevi nisu razlog za paniku, ali jesu ozbiljan signal da sistem mora dodatno da analizira pojavu takozvanih "prljavih policajaca".

- Priče i filmovi o prljavim policajcima nisu izmišljotine. Takvi ljudi postoje i to su pojedinci koji su spremni da, pored svog redovnog policijskog posla, rade i za sopstvenu korist ili u korist kriminalaca. Ono što je pronađeno u njegovom vozilu nije oprema koju danas nosi bilo koji pripadnik Uprave kriminalističke policije. Naprotiv, bio je praktično kompletno opremljen za takozvane presretačke akcije, da zaustavi vozača, predstavi se kao policajac, zapreti mu ili od njega iznudi novac. To je samo jedna strana cele priče, jer oko ovog bivšeg policajca postoji mnogo kontroverzi. Čudi me da, iako je bio predmet istraga, disciplinskih postupaka i na kraju otpušten iz službe, nije mnogo ranije detaljno ispitano da li se bavio i drugim kriminalnim radnjama - rekao je Spasić.

"Takva oprema ne može da se kupi, neko ju je izneo iz sistema"

Jedno od glavnih pitanja jeste kako je bivši policijski inspektor došao do službene opreme, imajući u vidu da je iz policije udaljen još 2016. godine.

- Tu opremu ne možete da kupite u prodavnici. Ko prodaje službenu stop-tablu sa natpisom "Stop policija"? To nije igračka koju možete da nabavite. Moje mišljenje je da je najveći deo te opreme svojevremeno iznet iz policijskih magacina. Policajcu se može dogoditi da tokom intervencije izgubi deo opreme, ali se dešavalo i da se formalno prijavi nestanak, a da je ona zapravo sklonjena. Upravo zato unutrašnja kontrola mora mnogo ozbiljnije da proverava svaki prijavljeni nestanak službene opreme, jer ona očigledno završava u rukama ljudi koji kasnije zloupotrebljavaju policijska obeležja - naglasio je Spasić.

On smatra da ovaj slučaj ne govori o problemu cele policije, već o potrebi da se pojedinačni slučajevi mnogo detaljnije istraže.

- Takvih policajaca nema mnogo i građani ne treba da gube poverenje u policiju zbog pojedinaca. Ali razloga za ozbiljnu analizu svakako ima. Ministarstvo unutrašnjih poslova bi trebalo da uradi detaljno istraživanje koliko je do sada bilo slučajeva takozvanih prljavih policajaca i na koji način su zloupotrebljavali svoj položaj. Sećam se slučaja kada su pljačkaši, među kojima je bio i bivši policajac, obučeni u policijske uniforme ušli u kuću jedne imućne porodice. Ljudi su im otvorili vrata jer su verovali da su pravi policajci. To pokazuje koliko zloupotreba službene opreme može da bude opasna i za građane i za ugled cele policije - rekao je on.

bivši šef Specijalnog tima Službe državne bezbednosti Božo Spasić Foto: Kurir Televizija

Kada kolega postane kriminalac - nema više kolegijalnosti

Govoreći o samoj istrazi protiv bivšeg policijskog inspektora, Spasić kaže da su ovakvi postupci posebno zahtevni upravo zato što se vode protiv nekadašnjih pripadnika policije.

- Svaka istraga ima svoja pravila, ali najteže je kada vodite postupak protiv čoveka koji vam je do juče bio kolega. Ipak, onog trenutka kada policajac pređe tanku liniju između službe i kriminala, više nema nikakve kolegijalnosti. Tada se prema njemu postupa kao prema svakom drugom osumnjičenom. U ovom slučaju biće neophodno da se istraže njegove ranije aktivnosti, kontakti, način na koji je dolazio do opreme, da li je imao pomagače i da li je eventualno oko sebe stvorio kriminalnu grupu. Nije isključeno da će istražioci ponovo analizirati i pojedine ranije predmete kako bi utvrdili da li je bilo propusta ili eventualnih zloupotreba koje do sada nisu bile otkrivene - objasnio je Spasić.

Dodaje da građani moraju biti posebno oprezni kada ih zaustavljaju osobe koje se predstavljaju kao policajci.

- Često se dešava da ljudi tek naknadno shvate da ih nije zaustavila prava policija. Zato uvek treba tražiti službenu legitimaciju, proveriti identitet i, ukoliko postoji bilo kakva sumnja, pozvati nadležnu policijsku stanicu. Nikada ne treba puštati nepoznate osobe u kuću samo zato što nose uniformu ili pokazuju značku, jer danas postoji mnogo lažnih legitimacija, uniformi i druge opreme koja je završila van sistema - upozorio je.

Služba - ne privilegija

Spasić kaže da bivši policajci nakon odlaska iz službe više nemaju poseban status ukoliko postanu predmet istrage.

- Ako je neko časno završio policijsku karijeru, njegov odnos sa sistemom praktično prestaje. Međutim, ukoliko postoje operativna saznanja da se bivši policajac druži sa kriminalnim grupama ili učestvuje u nezakonitim poslovima, tada ga preuzimaju redovne kriminalističke službe i prema njemu se postupa kao prema svakom drugom kriminalcu. Tu više nema unutrašnje kontrole, niti bilo kakvih privilegija. Ovaj slučaj pokazuje koliko je važno da lokalne policijske stanice obraćaju pažnju na ponašanje bivših pripadnika službe ukoliko postoje indicije da su krenuli putem kriminala. Njegova ranija karijera već je ukazivala da postoje ozbiljni razlozi za dodatnu proveru, ali sada će istraga pokazati šta je zaista radio svih ovih godina - zaključio je Spasić.

03:47 OD INSPEKTORA DO OSUMNJIČENOG! Spasić otkrio zašto su istrage protiv bivših policajaca među najtežima Izvor: Kurir televizija

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