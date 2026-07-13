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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na putu Nikšić - Kotor, kada je putnički mini-bus sleteo sa puta, povređeno je 16 državljana Srbije, dok je jedna devojka povredama podlegla u bolnici.

Doktor Milan Ivanović iz Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu rekao je da su svi povređeni putnici, koji su zbrinuti u toj zdravstvenoj ustanovi, stabilnog opšteg stanja i da među njima nema životno ugroženih.

Kako je naveo, svi pacijenti su mirno proveli noć, a pojedini će tokom dana biti otpušteni na kućno lečenje.

Jedan broj povređenih ostaće na bolničkom lečenju do potpune stabilizacije zdravstvenog stanja i stvaranja uslova za bezbedan transport u Srbiju.

Prema njegovim rečima, najčešće povrede koje su pacijenti zadobili jesu prelomi, posekotine i nagnječenja glave, odnosno lacerokontuzne rane, kao i nagnječenja i laceracije trupa. Istakao je da niko od hospitalizovanih nije životno ugrožen.

1/5 Vidi galeriju Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, danas se dogodila saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza. Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Dečak prebačen u Klinički centar Crne Gore

Dodao je i da je zdravstveno stanje osmogodišnjeg dečaka, koji je nakon nesreće prebačen u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, od jutros stabilnije nego što je bilo prilikom transporta.

Govoreći o prijemu povređenih, direktor bolnice je rekao da je medicinsko osoblje na vreme obavešteno da stiže veći broj pacijenata, zbog čega je pojačan kadar na hitnom prijemu kako bi svi bili zbrinuti u najkraćem mogućem roku i prošli neophodne dijagnostičke procedure.

Istakao je da je trijaža sprovedena efikasno, te da su dve osobe upućene na dalje lečenje. Jedna žena srednjih godina, koja je zadobila prelom rebara, prebačena je u Kliničko-bolnički centar Kotor i njeno stanje je stabilno, dok je osmogodišnji dečak transportovan u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Na kraju je još jednom naglasio da su svi hospitalizovani pacijenti stabilno, da se njihovo zdravstveno stanje poboljšava u odnosu na trenutak prijema, kao i da će otpust iz bolnice uslediti postepeno, u skladu sa oporavkom svakog od njih.

Putnički minibus sleteo sa puta

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

"Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola", saopštila je juče Uprava policije. Preminula je 21-godišnja devojka.

Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Vraćali se iz Manastira Ostrog

Putnici su državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju i da su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka udesa. Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza.

"Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača", naveli su iz Uprave policije.