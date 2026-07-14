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Navršava se 11 godina od ubistva Dragana Jelinovića Jelketa (58), vlasnika više beogradskih noćnih klubova,među kojima je bio i čuveni "Hill" (ranije "Kabare rouz"). Jelinović je ubijen 13. jula 2015. godine oko podneva, kada je njegov "audi A8"eksplodirao nedaleko od zgrade u kojoj je živeo na Bežanijskoj kosi.

Uprkos opsežnoj istrazi, ovaj zločin do danas nije rasvetljen.

Silina detonacije bila je tolika da su popucali prozori na okolnim zgradama, oštećeno je više parkiranih automobila, dok su delovi uništenog vozila bili razbacani u krugu od oko 50 metara.

Kako je tada za Kurir ispričao izvor blizak istrazi, prve indicije ukazivale su da je reč o pažljivo isplaniranoj likvidaciji.

- Pretpostavlja se da je bomba aktivirana daljinskim upravljačem. Jelinović je odranije bio poznat policiji po brojnim krivičnim delima. Operativni podaci ukazivali su da je likvidiran zbog sukoba na narko-tržištu, ali istražitelji nisu isključivali ni druge motive - rekao je tada izvor blizak istrazi.

Dragan Jelinović Jelke Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Očevici opisali dramatične trenutke

Prema svedočenjima ljudi koji su se zatekli na licu mesta, neposredno pre eksplozije Jelinović je razgovarao, odnosno raspravljao se sa trojicom muškaraca.

- Trojica muškaraca su se raspravljala s njim, a onda je on ušao u automobil. Kad je pokušao da ga upali, auto je eksplodirao, a njih trojica su odmah pobegla. Ko zna, možda imaju veze s ubistvom, a možda su se uplašili - ispričao je tada jedan od komšija.

Stanarka iz obližnje kuće, koja je u trenutku eksplozije bila u dvorištu sa dvogodišnjim unučetom, prisetila se jezivih scena.

- Odjednom se začula strašna eksplozija koja nas je odbacila i svi smo popadali na zemlju. U prvom trenutku pomislili smo da je eksplodirao plin. Sklonili smo dete koje je vrištalo i istrčali na ulicu da vidimo šta se dogodilo - rekla je ona.

Kako je dodala, ubrzo se okupilo dvadesetak ljudi koji su pokušali da pomognu vozaču.

- Okupili su se oko automobila da vide da li je čovek živ, da mu pomognu. Odmah su pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Lekari su brzo stigli, ali su mogli samo da konstatuju smrt.

- Strašno smo se uplašili. Na ulici je bilo prolaznika, mogao je neko nedužan da nastrada - rekla je tada komšinica.

Dragan Jelinović Jelke Foto: Stefan Jokić, Privatna Arhiva

Motiv nikada nije potvrđen

Odmah nakon ubistva u javnosti su se pojavile različite teorije o motivu likvidacije. Pominjali su se navodni dugovi, nerešeni poslovni odnosi, ali i sukobi oko prevlasti na narko-tržištu. Nijedna od tih tvrdnji nikada nije zvanično potvrđena, a slučaj je i danas bez sudskog epiloga.

Bio osuđen za ubistvo u Nemačkoj Jelinović je i ranije bio poznat pravosudnim organima. U septembru 2010. godine osuđen je u Kelnu na devet godina zatvora zbog ubistva profesionalnog boksera Ervina B. počinjenog 9. maja 1992. godine u jednom kafiću u tom nemačkom gradu. Posle zločina priznao je ubistvo, a zatim pobegao u Srbiju. Uhapšen je tek 2009. godine na Pavlovića mostu kod Bijeljine, nakon čega je izručen Nemačkoj. Na suđenju je tvrdio da je postupao u samoodbrani i negirao da je ubistvo povezano sa prostitucijom, što se ranije navodilo u medijima.

Sahrani prisustvovale stotine ljudi

Dragan Jelinović sahranjen je na Novom bežanijskom groblju, a poslednjem ispraćaju prisustvovalo je nekoliko stotina ljudi.