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Ministarstvo spoljnih poslova oglasilo se povodom teške saobraćajne nesreće koja se juče dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić, u mestu Lipci, kada se prevrnuo mini-bus sa državljanima Srbije koji su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog. U nesreći je poginula devojka (21), dok je 16 osoba povređeno.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova navodi se da su diplomatsko-konzularna predstavništva od prvog trenutka uključena u pružanje pomoći našim državljanima.

- Povodom saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, a 16 državljana Republike Srbije povređeno, Ambasada Republike Srbije u Podgorici i Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom od prvih saznanja o tragičnom događaju u stalnom su kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška - naveli su u saopštenju.

Podsetimo, nesreća se dogodila juče oko 13.10 časova u mestu Lipci. Mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario je u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

U vozilu se nalazilo 17 putnika, a jedna devojka, stara 21 godinu, podlegla je zadobijenim povredama. Ostali povređeni zbrinuti su u zdravstvenim ustanovama.

1/5 Vidi galeriju Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, danas se dogodila saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza. Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Kako je saopštila policija, putnici su državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju, a vraćali su se sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policija uzeti izjavu o okolnostima udesa. Uviđaj je obavljen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dok istraga o uzroku nesreće i dalje traje.