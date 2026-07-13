Oglasila se i naša ambasada u Podgorici

Oglasila se i naša ambasada u Podgorici

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U teškoj nesreći koja se dogodila juče u 13.10 časova u Crnoj Gori, a u kojoj je učestvovao minibus pun srpskih turista, jedna devojka (21) je poginula a ostalih 16 su povređeni, od kojih 9 teško, a 5 lakše.

Poginula osoba i svi povređeni u nesreći na putu Kotor-Nikšić su državljani Srbije. Među povređenima je i šestoro dece od kojih je jedno i reanimirano.

U nesreći je, kako saopštavaju iz crnogorske policije, učestvovalo jedno vozilo. Kad je reč o uzroku, naveli su sledeće:

- Do saobraćajne nezgode je došlo na način što je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila, saopštila je Uprava tamošnje policije.

1/5 Vidi galeriju Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, danas se dogodila saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza. Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Povodom teške nesreće oglasila se i Ambasada Srbije u Podgorici koja je poručila da su i Ambasada i Generalni konzulat u Herceg Novom u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama povređenih, navodi se u saopštenju naše ambasade u Crnoj Gori iz koje poručuju da će našim državljanima pružiti svu neophodnu pomoć i podršku.

- Povodom saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, a 16 državljana Republike Srbije povređeno, Ambasada Republike Srbije u Podgorici i Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom od prvih saznanja o tragičnom događaju u stalnom su kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška - naveli su u ambasadi Srbije u Podgorici u saopštenju.

Do saobraćajne nezgode u Lipcima na putu Kotor - Nikšić došlo je tako što je je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, zakačio kamenu kosinu koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila.

Jedna osoba poginula, 16 povređenih u udesu na putu Lipci - Grahovo

"U saobraćajnoj nezgodi povređeno je ukupno 17 lica, od kojih je jedna osoba, uprkos svim naporima medicinskih timova i sprovedenim merama reanimacije, preminula od posledica zadobijenih povreda", saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Četrnaest pacijenata trenutno je hospitalizovano u bolnici u Risnu i, prema poslednjim informacijama, nalaze se u stabilnom zdravstvenom stanju i pod kontinuiranim su nadzorom medicinskih timova.

- U Kliničko-bolničkom centru Kotor zbrinuto je jedno povređeno lice s povredama grudnog koša i prelomima rebara. Nakon sprovedene dijagnostike utvrđeno je da nema znakova životno ugrožavajućih komplikacija, a pacijent je stabilnih vitalnih parametara i nalazi se pod daljim medicinskim nadzorom", piše u saopštenju.

Dodaju i da je jedna maloletna osoba transportovana u KCCG, gde je nakon prijema sprovedena kompletna dijagnostika i pružena adekvatna medicinska pomoć. "Kod pacijenta su konstatovane teške povrede glave i grudnog koša, te se nalazi na intenzivnom lečenju, uz kontinuirani nadzor multidisciplinarnog medicinskog tima i primenu neophodnih mera lečenja."

Dete reanimirano

Dete, od oko desetak godina, bilo je u teškom kardiorespiratornom kolapsu. "Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gde se dalje nastavlja lečenje zbog teških telesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa", naveo je doktor Dino Panjak za RTS.

Devetoro ima teške telesne povrede, a pet lakše.