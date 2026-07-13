Slušaj vest

Đorđe M. (24) i Milan M. (25) poginuli su u saobraćajnoj nesreći na kvadu koja se u četvrtak uveče desila u naselju Busije u Batajnici, a od njih se danima na društvenim mrežama opraštaju rođaci, prijatelji, komšije. Smrt dvojice mladića, za koje svi koji su ih poznavali imaju samo reči hvale, duboko je potresla Busije.

Đorđe i Milan vozili su se kobnog dana kroz njive koje se nalaze na kraju Ulice velike međe, a kvad im se prevrnuo i završio u kanalu.

- U šoku smo i dalje. Divni momci su bili, nasmejani, dobri, milina jedna. Ne možemo, a da se ne zapitamo, šato bog za sebe uvek uzima najbolje od nas - kaže jedan meštanin Busija.

Komšije i prijatelji otkrili su ranije za Kurir detalje nesreće, ali i višečasovne potrage koju je pokrenuo otac jednog od poginulih mladića. Kako tvrde naši sagovornici, u večernjim časovima 9. jula podignuta je uzbuna kako bi se što pre provačli Đorđe M. i Milan M. Pozvane su sve hitne službe koje su se odmah po pozivu uključile u potragu, međutim, potraga se završila najtužnijim vestima.

Đorđe M. i Milan M. Batajnica Foto: Kurir

Prijatelj nastradalih je pojasnio da su se tokom popodneva vozili, ali da su u jednom momentu prestali da se javljaju na telefone zbog čega je i započeta potraga za njima, a policija je pozvana oko 22 časa. Sve je, nažalost, okončano tragedijom i pronalaskom prevrnutog vozila, a u blizini njega i tela mladića koji su izgubili život.

- Strašno! Ja poznajem Mićka, Đoleta ne. Mnogo fin dečko, moj unuk se družio sa njim. Oni, koliko ja znam, nisu prijatelji nego rođaci, žive tu blizu i ceo život se druže, a eto, obojica nastradaše - rekla nam je meštanka Nada posle tragedije i dodala:

1/4 Vidi galeriju Put kojim su išli Đ.M. i M.M. Foto: Kurir

- Oni su koliko sam čula nestali oko 17 časova popodne, a pronašli su ih kasno uveče. Nije ovo neosvetljen deo, odnosno bio je i dalje dan, ali je tamo u njivama sve zaraslo, pa verovatno nisu videli kanal. Otac jednog mladića je sve vreme bio tamo i tražio ih, ali i drugi ljudi su se brzo uključili u potragu. Mladi i zdravi ljudi, velika je to tuga.

Prema nezvaničnim saznanjima, tela dvojice momaka pronađena su u kanalu. Hitna pomoć je bila na licu mesta, ali nisu davali znake života.

Komšija koji živi u blizini otkrio nam je da je porodica nastradalog Đorđa M. spremala svadbu za svog naslednika. Pripreme za veselje, koje je bilo planirano za sledeću nedelju, bile su u punom jeku.

- Nastradao je 10 dana pred ženidbu. Umesto svatova, roditelji dočekuju ljude koji dolaze da izjave saučešće - rekao je komšija id dodao:

1/10 Vidi galeriju Mesto nesreće Batajnica Foto: Kurir