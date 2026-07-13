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Novi Pazar i dalje tuguje za Berinom L., mladim kamiondžijom čije je telo pronađeno ispod nadvožnjaka u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske ka Turskoj. Dok bugarske vlasti utvrđuju okolnosti njegove smrti, porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od njega emotivnim porukama koje su dirnule mnoge.

Berin L. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Berin se tri dana nije javljao porodici, koja je bezuspešno pokušavala da sazna gde se nalazi. Potraga je završena najtežim mogućim ishodom, kada je njegovo telo pronađeno na mestu udaljenom od kamiona koji je ostavio u koloni za nastavak puta ka Turskoj.

Najpotresniju poruku objavili su njegovi najbliži, koji i dalje ne mogu da se pomire sa gubitkom.

- Brate moj, ne mogu da prihvatim da te više nema. Kao da ćeš svakog trenutka da mi se javiš, da se nasmeješ i kažeš da je sve u redu. Ostala je praznina koju niko nikada neće moći da ispuni. Molim Allaha da ti oprosti grehe, obaspe te Svojom milošću i podari najlepše mesto u Džennetu. Dok dišem, spominjaću te i čuvaću svaku uspomenu na tebe. Volim te i nedostajaćeš mi dok se, Allahovom voljom, ponovo ne sretnemo - piše u emotivnoj poruci na društvenim mrežama.

Istraga i dalje traje

Prema dosadašnjim informacijama, telo Berina L. pronađeno je u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj, a novac od prethodne transportne ture pronađen je u kamionu, zbog čega porodica smatra da pljačka najverovatnije nije bila motiv.

Foto: Stepan Skorobogadko/Shutterstock

Bugarske vlasti ispituju više mogućih scenarija, uključujući nasilnu smrt, nesrećan slučaj ili smrt bez učešća druge osobe. Konačne odgovore trebalo bi da daju rezultati obdukcije, analiza snimaka sa nadzornih kamera i drugi prikupljeni dokazi.