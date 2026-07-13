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U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić, u mestu Lipci, kada se prevrnuo mini-bus sa državljanima Srbije koji su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog, kako Kurir saznaje, poginula je Nišlijka J. S. (21). Inače, u nesreći je povređeno 16 osoba.

- Devojka J. S. (21) iz Niša nažalost podlegla je povredama, dok je 16 osoba povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Lipci, na magistralnom putu Kotor-Nikšić u Crnoj Gori. Oni su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastiru Ostrog kada se dogodila velika tragedija - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, nakon teške saobraćajne nesreće koja se juče dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić, lekari su saopštili nove informacije o zdravstvenom stanju povređenih.

1/5 Vidi galeriju Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, danas se dogodila saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza. Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, dr Dino Panjako, rekao je da je u tu zdravstvenu ustanovu primljeno ukupno 17 pacijenata.

- Oko 14 sati sukcesivno su primani u našoj ustanovi polutraumatizovani pacijenti iz saobraćajne nesreće koja se desila iznad Risna, u rejonu Lipaca. Primljeno je ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na lečenju u našoj ustanovi. Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba preminula usled teških telesnih povreda unutrašnjih organa - kazao je Panjako za crnogorsku Pobjedu.

Kako je naveo, petoro pacijenata nalazi se na intenzivnoj nezi, dok se devetoro leči zbog teških telesnih povreda.

- Od 14 pacijenata koji su zadržani na bolničkom lečenju, pet se nalazi na intenzivnoj nezi, devet se leči od teških povreda - rekao je direktor bolnice.

Dete reanimirano, prebačeno u Podgoricu

Među povređenima je i više dece. Jedno desetogodišnje dete, koje je nakon nesreće reanimirano, prebačeno je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici zbog višestrukih povreda unutrašnjih organa.

Prema rečima dr Panjaka,još jedno dete nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, dok je preostalih petoro zadobilo lakše telesne povrede.

Iz bolnice su saopštili i da je jedan pacijent prebačen u KBC Kotor zbog hirurške povrede, dok su ostali zadržani na lečenju i trenutno nisu životno ugroženi.

Putnici se vraćali iz Ostroga

Prema informacijama kojima raspolažu crnogorske vlasti, svi putnici su državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju, a vraćali su se sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, udes se dogodio oko 13.10 časova, kada je mini-bus, kojim je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se vozilo prevrnulo.

Policija je navela da je uviđaj obavljen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dok se uzrok nesreće i dalje utvrđuje.