U Preševu je došlo do sukoba između Rusa i lokalnog stanovnika, koji je Rusu naneo teške povrede nožem. Policija istražuje incident.
Hronika
DRAMA U PREŠEVU: Nožem izbo Rusa zbog sekundarnih sirovina!
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U Preševu je policiji prijavljen slučaj tuče i ubadanja nožem, posle svađe koja je izbila između jednog stanovnika Preševa i jednog državljanina Rusije koji živi u tamošnjem Prihvatnom centru za migrante.
Oni su se sukobili oko sakupljanja sekundarnih sirovina.
Srbin iz Preševa je, kako se sumnja, Rusu tokom rasprave naneo tri ubodne povrede u predelu lopatice.
Protiv napadača je podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog dela teške telesne povrede.
Povređeni je nakon ukazane medicinske pomoći pušten na kućno lečenje.
Kurir.rs/Blic
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