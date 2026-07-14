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Radmila N. B. (43), koja je u petak, 10. jula, izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Trstenika i Kruševca, sahranjena je juče, 13. jula, na gradskom groblju u Brusu.

U trenutku nesreće sa njom su u automobilu bila njena deca, devetnaestogodišnja ćerka i sedamnaestogodišnji sin, koji su povređeni u silovitom sudaru.

Poginula žena u saobraćajki kod Trstenika Foto: Printscreen Društvene Mreže

Porodica, prijatelji i komšije Radmilu su ispratili na večni počinak, nakon jezive nesreće koja je zavila u crno njene najbliže i potresla stanovnike ovog kraja.

Vest o njenoj smrti objavljena je i na društvenim mrežama, gde je Radmilin suprug obavestio porodicu i prijatelje da će sahrana biti obavljena na gradskom groblju u Brusu. Pored njega, mnogi prijatelji i robdina izrazili su tugu na društvenim mrežama.

"Ovo je velika tuga i gubitak za sve nas koji smo je poznavali", "Bog da joj dušu prosti, neka je anđeli čuvaju", "Neka je anđeli čuvaju, a porodici snage da izdrži ovu bol", "Ma ovo je strašno, tuga do neba", "Tuga...Rado, putuj sa anđelima", piše u objavama na društvenim mrežama.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila kada je, kako se sumnja, muškarac M.P. (29) upravljajući "folksvagenom", prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom "sitroen", kojim je upravljala žena Radmila, koja je podlegla povredama na mestu.

Putnici u "sitroenu", deca stradale žene, devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške, dok je sedamnaestogodišnji mladić, zadobio lake telesne povrede.

Na licu mesta je i dan nakon nesreće stravičan prizor, a automobil je uništen do neprepoznatljivosti o čemu svedoče i fotografije sa mesta saobraćajne nesreće.

Kako se može videti na slikama sa mesta nesreće, automobil koji je vozila nesrećna žena je smrskan do neprepoznatljivosti.

Od siline udarca vozilo kojim je upravljala je sletelo sa puta, a otpali su mu točkovi i cela limarija.

Poginula žena u saobraćajki kod Trstenika Foto: Printscreen Društvene Mreže

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, uhapsili su M. P. (1997) iz Trstenika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

"Sumnja se da je on, sinoć oko 23,50 časova, na putu između Trstenika i Kruševca, upravljajući „folksvagenom“, prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom „siroen“, kojim je upravljala četrdestrogodišnja žena, koja je podlegla povredama na mestu saobraćajne nesreće", navodi se u saopštenju.

Putnici u "sitroenu", devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške, dok je sedamnaestogodišnji mladić, zadobio lake telesne povrede. Takođe, lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć u kruševačkoj Opštoj bolnici.

"M. P., je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku", piše u saopštenju MUP.