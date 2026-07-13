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Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičeni su nakon saslušanja izneli svoje odbrane, a tužilaštvo je predložilo da im se odredi pritvor.

- U Višem javnom tužilaštvu u Šapcu saslušan je najpre u svojstvu osumnjičenog U.M., zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, a potom je saslušan u svojstvu osumnjičenog i M.M., zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - naveli su iz nadležnog tužilaštva.

Iz tužilaštva navode da istraga povodom događaja koji se dogodio 8. jula u Šapcu i dalje traje.

- Osumnjičeni su prilikom saslušanja izneli svoje odbrane, nakon čega je tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Šapcu predložilo određivanje pritvora prema osumnjičenima po svim zakonskim osnovima - zaključili su oni.

00:45 Hapšenje zbog pokušaja ubistva Sandokana Izvor: MUP RS

Pucnjava ispred tržnog centra

Podsetimo, Milan Ostojić Sandokan ranjen je 8. jula oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu. Prema nezvaničnim informacijama, nakon pucnjave njegovi prijatelji su ga sa teškim povredama prevezli u Opštu bolnicu u Šapcu, gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć.

Zbog težine povreda, Ostojić je potom transportovan na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. Nezvanično se saznaje da je zadobio povrede leđa i karlične regije.

Motiv i sve okolnosti događaja utvrđuju se tokom istrage.

Od ranije poznat policiji