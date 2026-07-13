OSUMNJIČENI ZA POKUŠAJ UBISTVA SANDOKANA U ŠAPCU IZNELI ODBRANU: Evo šta im se sve stavlja na teret, za obojicu odmah zatražen pritvor!
U Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, kako Kurir saznaje, saslušani su U. M. iz Šapca i M. M. iz Uba zbog pokušaja ubistva u Šapcu kada je teško povređen Milan Ostojić, zvani Sandokan. Njima se na teret stavljaju krivična dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, dok se Ubljanin tereti i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičeni su nakon saslušanja izneli svoje odbrane, a tužilaštvo je predložilo da im se odredi pritvor.
- U Višem javnom tužilaštvu u Šapcu saslušan je najpre u svojstvu osumnjičenog U.M., zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, a potom je saslušan u svojstvu osumnjičenog i M.M., zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - naveli su iz nadležnog tužilaštva.
Iz tužilaštva navode da istraga povodom događaja koji se dogodio 8. jula u Šapcu i dalje traje.
- Osumnjičeni su prilikom saslušanja izneli svoje odbrane, nakon čega je tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Šapcu predložilo određivanje pritvora prema osumnjičenima po svim zakonskim osnovima - zaključili su oni.
Pucnjava ispred tržnog centra
Podsetimo, Milan Ostojić Sandokan ranjen je 8. jula oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu. Prema nezvaničnim informacijama, nakon pucnjave njegovi prijatelji su ga sa teškim povredama prevezli u Opštu bolnicu u Šapcu, gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć.
Zbog težine povreda, Ostojić je potom transportovan na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. Nezvanično se saznaje da je zadobio povrede leđa i karlične regije.
Motiv i sve okolnosti događaja utvrđuju se tokom istrage.
Od ranije poznat policiji
Milan Ostojić Sandokan odranije je poznat istražnim organima. Pre više od deset godina bio je osuđen zbog podstrekavanja na ubistvo na prvobitnu kaznu od 20 godina zatvora, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud je 2015. godine preinačio presudu i kaznu smanjio na 10 godina zatvora, a Ostojić je na slobodu izašao 2018. godine.