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Policija u Barajevu uhapsila je u nedelju D. M. (44) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na štetu svoje devojke J. M. (45).

Prema prvim informacijama, sumnja se da je on u automobilu, tokom vožnje, fizički napao devojku, a zatim je, po dolasku na odredište,navodno zaključao u kuću iz koje je ona uspela da pobegne.

Kako se sumnja, između D. M. i J. M. je najpre je došlo do rasprave dok su se nalazili u automobilu. Svađa je ubrzo eskalirala, nakon čega je osumnjičeni navodno počeo da je šamara, udara po telu rukama, kao i da joj uvrće ruke.

Nasilje se, prema dosadašnjim informacijama, nije završilo nakon što su izašli iz vozila. Sumnja se da je D. M. ženu potom zatvorio u kuću, međutim ona je uspela da pronađe način da izađe i pobegne, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Barajevu, koja je nesrećnu ženu prevezla u zdravstvenu ustanovu, a nakon pregleda utvrđeno je da je J. M. zadobila lake telesne povrede.

Policijski službenici su osumnjičenog podvrgli alkotestiranju, kojim je utvrđeno da je u trenutku kontrole imao 0,95 promila alkohola u organizmu.

D. M. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.