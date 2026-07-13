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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Andrija R. (22) zbog sumnje da je 11. jula 2026. godine u parku kod Vukovog spomenika pokušao da liši života oštećenu T.P.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Andriji R. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Foto: Kurir

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Postoje osnovi sumnje da je Andrija R. 11. jula oko 21.20 časova u parku kod Vukovog spomenika, nakon kraće verbalne rasprave, oštećenu T.P. više puta nožem ubo u predelu vrata i grudi, usled čega je oštećena zadobila teške telesne povrede opasne po život - navedeno je u saopštenju.

Podsetimo, napadač je uhapšen nedaleko od mesta ubadanja i odbio je saradnju s policijom. Devojka je zadobila više ubodnih rana - dva uboda u grudni koš i jedan u vrat. Ona je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.

Prema nezvaničnim informacija do kojih smo došli, osumnjičeni je bio u kafiću u kojem je bila i povređena devojka. Ubadanju je navodno prethodila njihova svađa.

Foto: Kurir

- Momak i devojka bili su u jednom kafiću preko puta Vukovog spomenika. Među njima je u jednom momentu izbila svađa, nakon čega su zajedno izašli napolje. Međutim, sukob se tu nije završio, već je postao još ozbiljniji. U jednom trenutku mladić je izvadio nož i devojku izbo po vratu i grudnom košu. Hitna pomoć i policija stigle su veoma brzo, dok je osumnjičeni pobegao niz Ruzveltovu ulicu. Ipak, nakon kraće potrage, policija ga je ubrzo locirala i uhapsila - kaže izvor Kurira.

Osumnjičeni je uhapšen nedaleko od mesta gde se napad dogodio, a prilikom hapšenja je odbio da policijskim službenicima da bilo koji podatak o sebi.

Kako se nezvanično saznaje, on je odbijao da kaže kako se zove.