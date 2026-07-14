PIJANI SVAT VOZIO TROSTRUKO BRŽE OD DOZVOLJENOG I USMRTIO VERENIKE IZ KOSTOLCA? Nastavak suđenja vozaču, u sud stigao važan dokaz
Suđenje A. S. (29), optuženom da je BMW-om 18. maja 2024. godine izazvao nesreću kod sela Bare nadomak Požarevca u kojoj su poginuli verenici Filip Vukolić (25) iz Kostolca i Jovana Cvijović (23), donelo je nove informacija u vezi kobnog dana, kada je utvrđeno da je vozač BMW-a vozio trostruko brže od dozvoljenog!
Naime, tokom suđenja koje već dugo traje pred Višim sudom u Požarevcu otvoreno je pitanje saobraćajne signalizacije na delu puta gde se dogodila tragedija.
- Iz "Koridora Srbije" dostavljen je odgovor prema kojem je u trenutku nesreće na toj deonici važilo ograničenje brzine od 50 kilometara na čas - kaže za Kurir Filipova sestra, Goca Ivanović.
Ona je ranije objasnila da je u trenutku nesreće, u tom delu bilo gradilište, a nije se znalo koliko je bilo ograničene tada.
- Čak i 80 da je bilo ograničenje, on je vozio preko 150 na sat - istakla je ranije Filipova sestra.
Međutim, odbrana je pokušala da ospori takav dokaz.
- Kakav je to dokaz, jedan papir koji je ko zna ko potpisao i stavio pečat - rekao je, prema Gocinim rečima, advokat optuženog.
Porodica stradalih verenika smatra da se postupak dodatno komplikuje.
- Na poslednjem ročištu nisu se pojavili veštaci sudske medicine iz Niša, već su sudu dostavili dopis u kojem su naveli da im je za pregled kompletnog predmeta potrebno najmanje tri meseca, jer je slučaj obiman - kaže za Kurir Goca.
Zbog nemogućnosti da se u kraćem roku izjasne, sud će, kako se očekuje, tražiti mišljenje veštaka iz Kragujevca, a naredno ročište zakazano je za 26. avgust.
Agonija se produžava
Filipova sestra ranije je za Kurir govorila da porodicama posebno teško padaju nova tumačenja činjenica i dodatna veštačenja koja produžavaju čekanje na pravdu.
Podsetimo, Filip Vukolić i njegova verenica Jovana Cvijović poginuli su 18. maja 2024. godine kod sela Bare nadomak Požarevca. Prema optužnici, A. S. je, vraćajući se sa svadbe, BMW-om prešao na njihovu stranu puta i udario u "fijat punto" u kojem su se nalazili verenici.
Tokom postupka bilo je reči i o ranijim nalazima prema kojima je vozač BMW-a u krvi imao alkohol u rasponu od 1,10 do 2,63 promila, dok je odbrana osporavala pojedine zaključke veštaka.
- U suštini, veštak tvrdi da procenat alkohola u krvi uopšte ne može da se sračuna, jer je ovo jedinstven slučaj, odnosno ne mogu pomoću te formule koju su do sada veštaci koristili da se utvrdi sa preciznišću - ispričala je Goca nakon prošlog održanog suđenja i podsetila da je prvobitno bilo utvrđeno da je vozač u krvi imao alkohola u rasponu od 1,10 do 2,63 promila.
Tvrdi da je popio apsint nakon nesreće?
Posebno ju je pogodila tvrdnja optuženog koju je izneo tek nakon više meseci procesa.
- Posle šest meseci nakon što je suđenje počelo, osumnjičeni se setio da je navodno popio apsint nakon nesreće kada je video šta je uradio. Pretpostavljam da je to rekao po nagovoru nekoga jer je on to kao pesmicu naučio i ispričao tada pred sudom. Međutim, da je to stvarno popio na iskap, onda ne znam kako je uopšte ostao živ s obzirom na njegovu konstituciju - rekla je.