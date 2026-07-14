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Suđenje A. S. (29), optuženom da je BMW-om 18. maja 2024. godine izazvao nesreću kod sela Bare nadomak Požarevca u kojoj su poginuli verenici Filip Vukolić (25) iz Kostolca i Jovana Cvijović (23), donelo je nove informacija u vezi kobnog dana, kada je utvrđeno da je vozač BMW-a vozio trostruko brže od dozvoljenog!

Jovana i Filip Foto: Društvene Mreže

Naime, tokom suđenja koje već dugo traje pred Višim sudom u Požarevcu otvoreno je pitanje saobraćajne signalizacije na delu puta gde se dogodila tragedija.

- Iz "Koridora Srbije" dostavljen je odgovor prema kojem je u trenutku nesreće na toj deonici važilo ograničenje brzine od 50 kilometara na čas - kaže za Kurir Filipova sestra, Goca Ivanović.

Ona je ranije objasnila da je u trenutku nesreće, u tom delu bilo gradilište, a nije se znalo koliko je bilo ograničene tada.

- Čak i 80 da je bilo ograničenje, on je vozio preko 150 na sat - istakla je ranije Filipova sestra.

Međutim, odbrana je pokušala da ospori takav dokaz.

- Kakav je to dokaz, jedan papir koji je ko zna ko potpisao i stavio pečat - rekao je, prema Gocinim rečima, advokat optuženog.

Porodica stradalih verenika smatra da se postupak dodatno komplikuje.

- Na poslednjem ročištu nisu se pojavili veštaci sudske medicine iz Niša, već su sudu dostavili dopis u kojem su naveli da im je za pregled kompletnog predmeta potrebno najmanje tri meseca, jer je slučaj obiman - kaže za Kurir Goca.

Zbog nemogućnosti da se u kraćem roku izjasne, sud će, kako se očekuje, tražiti mišljenje veštaka iz Kragujevca, a naredno ročište zakazano je za 26. avgust.

Agonija se produžava

Filipova sestra ranije je za Kurir govorila da porodicama posebno teško padaju nova tumačenja činjenica i dodatna veštačenja koja produžavaju čekanje na pravdu.

Podsetimo, Filip Vukolić i njegova verenica Jovana Cvijović poginuli su 18. maja 2024. godine kod sela Bare nadomak Požarevca. Prema optužnici, A. S. je, vraćajući se sa svadbe, BMW-om prešao na njihovu stranu puta i udario u "fijat punto" u kojem su se nalazili verenici.

Foto: Privatna Arhiva

Tokom postupka bilo je reči i o ranijim nalazima prema kojima je vozač BMW-a u krvi imao alkohol u rasponu od 1,10 do 2,63 promila, dok je odbrana osporavala pojedine zaključke veštaka.

- U suštini, veštak tvrdi da procenat alkohola u krvi uopšte ne može da se sračuna, jer je ovo jedinstven slučaj, odnosno ne mogu pomoću te formule koju su do sada veštaci koristili da se utvrdi sa preciznišću - ispričala je Goca nakon prošlog održanog suđenja i podsetila da je prvobitno bilo utvrđeno da je vozač u krvi imao alkohola u rasponu od 1,10 do 2,63 promila.

Tvrdi da je popio apsint nakon nesreće?

Posebno ju je pogodila tvrdnja optuženog koju je izneo tek nakon više meseci procesa.