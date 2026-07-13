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Radnik (32) lakše je povređen juče u Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Bogojevcu posle 15 sati od strujnog udara, potvrđeno je JuGmedii u Policijskoj upravi Leskovac i JKP Vodovodu.

“Dečko je zadobio opekotinu ruke, pa je preventivno prevezen u UKC Niš ali evo upravo dok razgovaramo javili su mi da su ga pustili sa klinike zato što je, hvala Bogu, dobro”, rekla je za leskovačku Jugmediu direktorka JKP Vodovda Maja Milošević Milojić.

Kako je objasnila, struja je u toku jučerašnjeg dana više puta nestajala, bilo je nevreme, gromovi.

“Grom je jako udario blizu negde, došlo je do prenosa elektriciteta, znači mi imamo sve zaštite, kažem hvala Bogu da imamo takvu zaštitu da je čovek dobro prošao i dobio je samo površinske opekotine na ruci ali s obzirom da je bio strujni udar, nisu hteli da rizikuju ovde i poslali su ga za Niš”, kazala je Milošević Milojević.

Dodala je da radnik u trenutku strujnog udara nije obukao adekvatnu opremu pa mu se to desilo.

“Jednostavno dok je pokušavao da reši problem, desilo se jer je struja više puta nestajala usled udara groma koji je udario u blizini Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Kada udari grom sva oprema i trafo-stanice budu previše pod eletricitetom, kada je došla struja on je onda krenuo da ponovo polako da pušta opremu po opremu i prilikom tog puštanja došlo je do varničenja, malog požara, mi smo naravno, pošto je tu u pitanju elektro-soba, zvali protivpožarce da mi ne uzimamo protivpožarne aparate, njega je taj elektricitet okepao po ruci ali daleko od toga da je to toliko strašno”, ističe direktorka.

Kazala je da su ga odmah oni povezli do Urgentnog jer su zvali Hitnu pomoć ali s obzirom da nije stigla odmah, nisu želeli da čekaju i na putu se sreli sa vozilom Hitne pomoći.