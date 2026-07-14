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Prava drama odigrala se tokom prethodne noći na Novom Beogradu, u Bloku A, kada je, prema tvrdnjama izvora Kurira, došlo do incidenta između dve kineske državljanke i dostavljača hrane nakon isporuke porudžbine.

Kako nezvanično saznajemo, dve žene su naručile hranu, a nakon dolaska dostavljača, koji je strani državljanin, tvrdile su da im je ukrao 12.000 dinara i mobilni telefon.

04:15 Kineskinje tvrde da ih je opljačkao strani državljanin na Novom Beogradu Izvor: Privatna arhiva

Međutim, drama je tu tek počela i situacija je ubrzo eskalirala.

Kurir je došao u posed snimka na kojem se vidi kako su žene krenule za dostavljačem niz ulicu, pokušavajući da ga zaustave i zadrže do dolaska policije.

Na video-zapisu vidi se prava drama na ulici, dostavljač pokušava da se udalji, dok ga dve žene bose i u oskudnim spavaćicama nasred ulice drže i ne dozvoljavaju mu da ode. U jednom trenutku dolazi do gurkanja, a dostavljač sve vreme pokušava da se oslobodi. Tokom koškanja, prema onome što se vidi na snimku, dostavljač ih vuče za kosu i pokušava da ih skloni od sebe, stavlja kacigu na glavu i pokušava da dođe do svog motora, dok one ne odustaju i nastavljaju da ga zadržavaju. U jednom trenutku deluje kao da pokušava da im se otrgne.

U jednom momentu prilazi prolaznik i kako se vidi, ulazi u sukob sa dostavljačem, pokušavajući da pomogne ženama.

1/11 Vidi galeriju Incident na Novom Beogradu zbog dostavljača hrane Foto: Privatna arhiva

Sve je trajalo nekoliko minuta, a situacija se dodatno zakomplikovala kada je došlo do fizičkog sukoba. Na lice mesta ubrzo je stigla policija koja je preuzela slučaj i utvrđuje sve okolnosti događaja.

Za sada nije poznato da li su novac i telefon zaista pronađeni kod dostavljača, niti da li će protiv nekog od učesnika biti podnete prijave.