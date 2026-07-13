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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju i pripadnicima niškog odseka Poreske policije, uhapsili su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, N. B. (42) i G. G. (48), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda i oštetili budžet Republike Srbije za 600.000 dinara.

Kontrolom automobila u kojem su bili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila ukupno 289 komada cigareta tompusa, bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije, za koje se sumnja da su namenjene daljoj prodaji.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

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