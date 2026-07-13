Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju i pripadnicima niškog odseka Poreske policije, uhapsili su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, N. B. (42) i G. G. (48), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda i oštetili budžet Republike Srbije za 600.000 dinara.