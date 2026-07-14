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Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije u periodu od 13. do 19. jula ove godine sprovešće sedmu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

Napominjemo da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbije, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.

Imajući u vidu da je u toku letnja turistička sezona, tokom koje se očekuje značajan povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i auto-putevima koji prolaze kroz Republiku Srbiju, apelujemo na vozače koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, prilagode brzinu uslovima na putu i pokažu strpljenje i toleranciju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja, sa ciljem očuvanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.