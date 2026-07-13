Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rešenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra 2025. godine u slučaju pada nadstrešnice i na taj način potvrdio optužnicu višeg javnog tužioca u Novom Sadu u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića.

- U krivičnom predmetu Apelacionog suda u Novom Sadu protiv okrivljenih Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Nebojše Šurlana, zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 2. Krivičnog zakonika (KZ) u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ, okrivljenih Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Milana Spremića, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović, Dušana Jankovića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 2. KZ u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281. stav 1. KZ, Apelacioni sud u Novom Sadu je na sednici veća održanoj dana 15.06.2026. godine usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu od 24.12.2025. godine, na taj način što je u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića, potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu od 16.09.2025. godine, dok je žalbe branilaca okrivljenih Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, odbio kao neosnovane - navodi se u saopštenju Apelacionog suda u Novom Sadu, koje je objavljeno na sajtu tog suda.