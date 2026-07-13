Slušaj vest

Tragedija se danas dogodila u Balkanskoj ulici u Beogradu, kada je muškarac star oko 40 godina pao sa četvrtog sprata zgrade.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali lekari, nažalost, nisu mogli da mu pomognu. Nakon pregleda, mogli su samo da konstatuju smrt muškarca.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je muškarac pao, a više informacija biće poznato nakon sprovedene istrage.

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA PORODIČNA DRAMA U BEOGRADU: Posvađali se u stanu, on izašao ispred zgrade, začula su se 2 hica - policija pronašla telo
Screenshot 2026-05-25 112132.png
HronikaOVO JE MUŠKARAC (48) ČIJE JE TELO PRONAĐENO U AUTU KOD TITELA! Ima vidljive rane, prijatelji u šoku: "Svi su ga voleli, bio je jako cenjen i poštovan"
sasa jasic 2.jpg
HronikaPRITVORENIK PRETIO SAMOUBISTVOM SA KROVA POLICIJSKE STANICE Drama u Smederevu, hitne službe spasavanja i pregovarači odmah reagovali
491471036_1235220551938065_4744853226318056483_n.jpg
HronikaDRAMA U NOVOM SADU Muškarac se popeo na vrh dizalice, preti da će skočiti! Policija i vatrogasci na licu mesta
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.29 copy.jpg