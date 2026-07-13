Na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu došlo je do lančanog sudara više automobila. Prema prvim informacijama, nema povređenih.
Hronika
LANČANI SUDAR U NOVOM SADU: Sudarilo se nekoliko vozila na Bulevaru patrijarha Pavla, u toku je uviđaj
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Na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu došlo je do lančanog sudara automobila u kojem, prema prvim informacijama, nema povređenih.
Na licu mesta je policija, a toku je uviđaj.
Za sad nije poznato kako je do saobraćajne nesreće došlo.
Kurir.rs/Blic
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