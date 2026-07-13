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Na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu došlo je do lančanog sudara automobila u kojem, prema prvim informacijama, nema povređenih.

Na licu mesta je policija, a toku je uviđaj.

Za sad nije poznato kako je do saobraćajne nesreće došlo.

Kurir.rs/Blic

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