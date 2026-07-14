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Jedan od bliskih prijatelja Berina L. (26) iz Novog Pazara kaže za Kurir da porodica i prijatelji i dalje ne mogu da prihvate ono što se dogodilo. Podsetimo, telo mladog Novopazarca pronađeno je 10. jula na graničnom prelazu iz Bugarske u Tursku.

- Ne verujem ni jednog trenutka da je Berin mogao sebi da oduzme život. Poznavao sam ga godinama, bio je odgovoran, vredan i pošten momak. Voleo je svoju porodicu, svoj posao i imao planove za budućnost. Zato svi čekamo da istraga pokaže šta se zaista dogodilo, jer nama ta priča jednostavno nema smisla - kaže sagovornik Kurira.

Berin L. Foto: Društvene Mreže

On podseća da je Berinov kamion u trenutku nestanka bio parkiran na takozvanom "pejdžeru", prostoru na bugarsko-turskoj granici gde vozači čekaju poziv granične policije i carine za nastavak procedure ulaska u Tursku.

- Svi koji voze međunarodne ture znaju kako to funkcioniše. Kada si na pejdžeru, ne udaljavaš se od kamiona i čekaš prozivku. Ako te tada nema, gubiš termin i vraćaju te na kraj reda. Zato nam nikako nije jasnozašto bi Berin napustio kamion i peške otišao toliko daleko od mesta gde je čekao. To jednostavno nije ličilo na njega - priča prijatelj.

Upravo zbog toga, dodaje on, porodica i prijatelji očekuju da istraga bugarskih nadležnih organa rasvetli sve okolnosti pod kojima je Berin završio ispod nadvožnjaka, nedaleko od graničnog prelaza Kapitan Andrejevo.

Govoreći o njemu, sagovornik Kurira kaže da je Berin bio čovek koji je uvek bio spreman da pomogne drugima, čak i potpunim neznancima.

- Posle njegove smrti javio se čovek iz Beograda koji je ispričao nešto što najbolje opisuje kakav je Berin bio. Rekao je da mu je jedne noći, na obilaznici oko Sofije, pukla guma. Mnogi vozači su prošli pored njega, ali je samo Berin zaustavio kamion. Odvezao ga je do vulkanizera, sačekao da mu poprave automobil i vratio ga nazad do vozila, iako je zbog toga izgubio mnogo vremena i napravio veliki krug. To je bio Berin, nikada nije mogao da okrene glavu od čoveka u nevolji - kaže naš sagovornik.

Beograđanin kome je Berin pomogao kasnije se od njega oprostio i na društvenim mrežama.

- To je za mene bilo veliko kao ceo svet - napisao je on, dodajući da su mu nakon vesti o smrti mladog Novopazarca krenule suze.

- Takvih priča ima mnogo. Zato nam je svima teško da prihvatimo da ga više nema. Bio je jedan od onih ljudi koji su uvek prvo gledali kako da pomognu drugome, pa tek onda sebi - zaključuje Berinov prijatelj.