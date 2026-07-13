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Dvorište Osnovne škole „Sveti Sava“ u Smederevu, gde se dogodio incident kada je U. R. (24) nakon kraće svađe pucao iz gasnog pištolja u šaku maloletniku, dan nakon užasa potpuno je pusto. Komšije kažu da su u dvorištu i dalje vidljivi tragovi krvi, kao i da se sve dogodilo, navodno, zbog svađe oko jedne devojčice!

Kako navode komšije koje žive preko puta škole, sinoć je u ulici bilo pravo opsadno stanje.

Mesto incidenta Foto: Ilija Ilić

- Nisam čuo pucnjavu, ali sam primetio da se nešto dešava oko 22 sata. Sa terase sam video gužvu, a ubrzo su stigli Hitna pomoć i policija. U tom trenutku nisam znao šta se dogodilo, ali sam kasnije od dece čuo da je U. napravio veliku glupost. Nije to trebalo da radi, nije trebalo ni da bude tu. Šta će on sa tom decom, odrastao čovek? Ponudio sam se sinoć tokom uviđaja da pomognem, ali se sve odigralo jako brzo - policija je odmah uhapsila U.R., a Hitna je odvezla dečaka. Ne znam u kakvom se sada stanju, nadam se da je dobro - rekao je komšija za Kurir.

Otac dece koja su bivši učenici OŠ “Sveto Sava” priča da se nikada ranije nije dogodio ovakav incident.

- Dešavalo se da se deca u školskom posvađaju ili potuku, ali da pucaju jedni na druge, to se ovde do sada nikada nije dogodilo. Doduše, povređeni je maloletan dečak, dok je uhapšeni punoletan i ima preko 20 godina - priča naš sagovornik i dodaje:

- Uhapšeni je, koliko znam, oduvek problematičan. Bivši je učenik ove škole. Oduvek je bio sklon delinkventnom ponašanju.

1/9 Vidi galeriju OŠ "Sveti Sava" u Smederevu Foto: Ilija Ilić

Žena koja živi ispred ulaza za učenike, mesta gde se i odigrala drama, otkrila nam je sve detalje.

- Nisam čula pucanj, ali sam čula svađu. Tek sam kasnije shvatila da je među tim dečacima bio i U. R. Ranjenog dečaka ne poznajem. Pošto je školsko dvorište veliko, ovde često dolaze i deca iz drugih škola i naselja. Čula sam da je svađa izbila zbog devojčice koja se družila sa njima. Navodno, U. je počeo da joj se udvara, što joj se nije dopalo, nakon čega su njeni drugari stali da je zaštite. Tada se, prema onome što sam čula, posvađao sa njima, otrčao do svoje kuće, uzeo pištolj, vratio se u školsko dvorište i ranio dečaka - rekla je ova žena i dodala da je ovo što se dogodilo strašno:

- Cela škola pokrivena je video-nadzorom, kao i gotovo svaka kuća u našoj ulici, ali očigledno ni to nije dovoljno. U. poznajem odranije, kao i celu njegovu porodicu. Problematičan je.