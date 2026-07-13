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Snimak uviđaja u kući strave u Ritopeku koji su policija i tužioci vršili 22. aprila 2021., kada je otkrivena tajna prostorija, takozvana klanica, pušten je danas prvi put u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali pripadnici kriminalne grupe koji se sumnjiče za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje mladića na stadionu FK Partizan, podsetimo, uhapšeni su 4. februara 2021. Tajna prostorija u kojoj su, kako tvrdi tužilaštvo, brutalno mučili, kasapili i ubijali žrtve, otkrivena je tek posle više od dva meseca.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

Prvi snimak traje 27 minuta. Dostavljena su nam tri CD-a. U prvom kadru su ograda i kapija - rekla je sudija na samom početku emitovanja snimka koji je potom pušten u sudnici, na zahtev odbrane okrivljenih.

Na prvom od tri snimka, koji je emitovan danas, vidi se kako dvorište kuće, a potom i garaža, kroz koju se, kako je toga dana otkriveno prolazilo u tajnu prostoriju. Na zidu su stajale zašrafljene police, a pošto su ih policijski službenici obučeni u bele skafandere i sa crnim rukavicama na rukama skinuli, na lice mesa je doveden i obučeni policijski pas, koji je nanjušio tačno mesto sa kog je skinut deo zida.

U narednom kadru u kom nema deo zida, vidi se međuprostor iza kog su još jedna vrata.

U jednom trenutku se vidi pas pored ulaza u međuprostor, a potom se iznose stvari koje su tu pronađene. Vidi se da su tu osim osoba u skafanderima i kaljačama bile i osobe u civilnoj odeći i obući. Iznošene su razne stvari, čizme, municija, ventilatori, garderoba, oružje umotanu u foliju - opisala je sudija šta se vidi na snimku, napominjući da snimak nema ton.

Advokat Dejan Lazarević koji brani Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih rekao je da je reč o "amaterskom snimku".

Apsolutno je isprekidan snimak, kamerman nema zaštitne rukavice, videli smo lice u crnim cipelama i farmerkama, vidimo otvaranje kutije sa snajperom, osoba nema rukavice i zaštitnu opremu. Ja sam pričao da je nas 30 do 50 stajalo tamo, bez zaštitne opreme. Ovde se vide samo kese, a osoba u patikama kako otvara i civil kako slika svojim mobilnim telefonom - izneo je niz primedbi na način na koji je vođen uviđaj u kući strave advokat okrivljenih.

Optuženi Marko Miljković, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, javio se za reč tvrdeći da ne zna ko je niti kako i koga dana sačinio snimak koji je prikazan.

Ja sam mogu da kažem, video dva lica u zaštitnim odelima i ja bih rekao da jednog od njih, sa bradom,nisam prepoznao kao forenzičara koji je ovde bio i svedočio. U 4.42 sata se pojavljuje pas, pas nema zaštitnu opremu, a nema ni policajac - prigovorio je MIljković na način vođenja uviđaja u kući strave.

Tužilac Saša Ivanić naveo je da je uviđaj obavljen po zakonu, da je sve što je pronađeno popisano i obeleženo.

Na tim predmetima iz kesa pronađeni su biološki tragovi. Snimak pokazuje verodostojnost iskaza svih policijskih službenika koji su svedočili o uviđaju - rekao je tužilac Ivanić navodeći da se uviđaj inače ne snima audio.

1/9 Vidi galeriju Slike iz kuće užasa u Ritopeku - Tajna prostorija u kojoj je klan Veljka Belivuka ubijao ljude Foto: Zorana Jevtić, MUP Srbije

Podsetimo, Slavko Pavlović, penzionisani načelnik za operativnu forenziku UKP-a ranije je pred sudom posvedočio da je 22. aprila 2021.otkrivena tajna prostorija iza garaže, tako što je mala endoskopska kamera ubačena u rupu kroz zid kotlarnice u kući jer se "sumnjao da postoji tajna prostorija".

MI smo istraživali krivična dela i pojavile su se rupe na zidu kotlarnice, zaštićene daskom. Sumnjali smo da je ventilacija i u startu nismo bili sigurni da imaju značaj za izvršenje krivičnih dela, polemisali smo jer je dolazio georadar i bilo nam je čucno, jer on nije snimio šupljinu. Koliko se sećam, bilo je predloga da se probuši ploča odozgo, pošto se sumnjalo da iza garaže postoji još jedna prostorija - otkrio je kako je tekla istraga pre pronalaska tajne prostorije.

Kako je naveo, odlučili su angažuju "malu kameru koja je ubačena u šupljinu.

Prvi endoskop je došao do kraja i nije uspeo da uđe. Drugi put, kamera je upala unutra i videle su se keramičke pločice braon boje. To je bio znak da postoji prostorija iza garaže. Onda smo pokušali da nađemo način kako se ulazi u taj prostor. Gledale su se police u garaži i pronađen je zarez iza jedne police. Po mom sećanju, polica je pomorena, videli smo razreze i rupicu u koju može nešto da se ubaci da bi se otvorio - opisao je on pred sudom.

On je tada naveo i da se sumnjalo da je možda postavljen eksploziv i da je zbog toga dolazila i KD ekipa, koje je pregledala lice mesta, pre nego što su inspektori otvorili vrata i pronašli prostoriju koju su svedoci saradnici opisali kao "klanicu".