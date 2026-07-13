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Mirjana M. (73) iz Subotice napadnuta je juče usred dana nedaleko od svog stana, u naselju Tokio, kada joj je razbojnik oteo torbu i naneo povrede glave i tela.

- Mirjana se nešto posle 14 sati vraćala sa posla, posle rada u privatnoj prodavnici, kada je u naselju Tokio grubo napadnuta, blizu svoje zgrade. Razbojnik joj je oteo torbu sa ličnim stvarima, nanevši joj povrede po telu i glavi, a nakon napada završila je s povredama u bolnici, potvrdili su za Kurir iz njene porodice.

Neočekivani napad na ženu koja je pre penzionisanja bila dugogodišnji i cenjen radnik kompanije Sever, gde je radila na rukovodnim finansijskim poslovima, uznemirio je građane Subotice, posebno što je napadnuta usred bela dana, nedaleko od svog doma.

-Moja sestra je sa povredama i hematomom na oku završila u bolnici, sa povredama glave i tela. Napadač je za sada nepoznati muškarac, koji joj je iz prolaza sa desne strane prema Šenoinoj ulici ubrzano prišao i srušio je na beton. Ona je držala torbu i pokušala da se skloni, jer je mislila da napadač želi da je obiđe, ali napadač je počeo da otima torbu, udarajući je prilikom napada, kaže za Kurir Mirjanin brat Niroslav M.

Foto: Ustupljena fotografija

Napadač je, izgleda, imao informacije o boravku i kretanju Mirjane, gde radi i stanuje, jer je oteo torbu u kojoj su bila lična dokumenta, novac i telefon, kako je potvrdio njen brat za Kurir.

-Mirjana je zadobila hematom na desnom oku, koje je udarcem potpuno zatvoreno, a na telu su podlivi od udaraca posle napada razbojnika, kažu članovi Mirjanine porodice, i navode da je veoma uplašena i uznemirena, a u strahu posle napada, nije imala snage da se sama oglasi a kamoli fotografiše.

Sreća u nesreći je da su Mirjani prišli mladić i devojka koji su prolazili tim putem. Oni su pozvali i policiju, kaže Miroslav, a zatim su joj lekari u Opštoj bolnici u Subotici ukazali pomoć. Nakon toga su i službenici policije uzeli izjavu.

Policijsko saopštenje još nije izdato, ali su reagovali Subotičani koji znaju da je Mirjana bila cenjena u svom poslu, u nekada najvećoj subotičkoj fabrici. Za Kurir nekoliko Subotičana kaže, da su smatrali da su bezbedni u svom gradu, ali da je slučaj njihove sugrađanke potvrdio da su potrebne veće mere bezbednosti za građane.

Od nadležnih očekuju da rasvetle slučaj i da procesuiraju napadače.