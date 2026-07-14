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Putnici, državljani Srbije, koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci u Crnoj Gori, stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, dr Dino Panjako.

Prema njegovim rečima, pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj nezi nakon saobraćajne nesreće su stabilnog zdravstvenog stanja, jedan je prebačen na Odeljenje neurohirurgije, dok su tri otpuštena na kućno lečenje, prenosi Pobjeda.

Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

"Pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj terapiji su stabilnih vitalnih parametara. Svi su neprestano bili podvrgnuti monitoringu, kliničkom pregledu, dodatnim radiološkim ispitivanjima i svi su dobro. Jedan od njih je prebačen na Odeljenje neurohirurgije. Što se tiče pacijenata koji su lakše povređeni, za sad su otpuštena tri pacijenta na kućno lečenje. U planu je da se otpuste još tri pacijenta", kazao je dr Panjako.

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 Na magistralnom putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci u nedelju se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je sa puta sleteo putnički kombi.

U toj nesreći svi putnici autobusa bili su državljani Srbije - poginula je devojka iz NIša, ostalih 16 su povređeni od kojih najteže dečak koji je reanimiran i koji je u kritičnom stanju smešten u podgodički KC Crne Gore. 

Kurir.rs/Pobjeda.me

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