Akcija "Koridor"
"POLICIJA JE UZ GRAĐANE 24 SATA DNEVNO" Tokom letnje turističke sezone pripadnici MUP pojačano brinu o beznednosti svih koji putuju auto-putevima kroz Srbiju
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Tokom letnje turističke sezone, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u okviru akcije "Koridor" pojačano brinu o bezbednosti svih koji putuju auto-putevima kroz Srbiju.
- Svakodnevno smo na terenu, obilazimo benzinske stanice, odmorišta i parkirališta, pružamo pomoć putnicima i preduzimamo mere kako bi svaki kilometar puta bio bezbedniji - navodi se u objavi MUP-a na njihovoj zvaničnoj Instagram stranici.
Kako dalje navode, rezultati pokazuju da ovakve mere daju dobre efekte.
- Nema težih krivičnih dela, smanjen je broj krađa, policija je neprekidno prisutna tamo gde je to najpotrebnije. Dok vi putujete, mi brinemo o vašoj bezbednosti. Policija je uz građane 24 sata dnevno - naveli su iz Ministarstva policije.
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