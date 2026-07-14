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Tokom letnje turističke sezone, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u okviru akcije "Koridor" pojačano brinu o bezbednosti svih koji putuju auto-putevima kroz Srbiju.

- Svakodnevno smo na terenu, obilazimo benzinske stanice, odmorišta i parkirališta, pružamo pomoć putnicima i preduzimamo mere kako bi svaki kilometar puta bio bezbedniji - navodi se u objavi MUP-a na njihovoj zvaničnoj Instagram stranici.

Kako dalje navode, rezultati pokazuju da ovakve mere daju dobre efekte.

- Nema težih krivičnih dela, smanjen je broj krađa, policija je neprekidno prisutna tamo gde je to najpotrebnije. Dok vi putujete, mi brinemo o vašoj bezbednosti. Policija je uz građane 24 sata dnevno - naveli su iz Ministarstva policije.

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