Poslednju reč pred sudom imao je i sam okrivljeni, koji je još jednom izrazio žaljenje zbog tragedije.

- Mnogo mi je žao zbog svega što se dogodilo. Još jednom izražavam saučešće porodici nastradale. Nisam tražio izgovore niti sam lagao da bih sebi olakšao položaj. Troje dece je izgubilo majku. Sramota me je šta sam sebi dozvolio. Majku ne mogu da im vratim, ali bih voleo da im na svaki drugi način pomognem - rekao je Petrović.

On je ponovio da se ne seća samog trenutka nesreće, tvrdeći da je nakon što je seo u automobil zaspao.