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Ministar zdravlja Crne Gore dr Vojislav Šimun obišao je danas pacijente hospitalizovane nakon teške saobraćajne nesreće koja se 12. jula dogodila na magistralnom putu Lipci–Grahovo, kako bi se neposredno informisao o njihovom zdravstvenom stanju, razgovarao sa njima i članovima njihovih porodica, te se uverio da im je obezbeđena sva neophodna zdravstvena zaštita.

Tom prilikom poželeo im je brz i uspešan oporavak, ističući da će Ministarstvo zdravlja nastaviti da pažljivo prati njihov dalji tok lečenja.

Poseta ministra Foto: Ministarstvo zdravlja

U Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu trenutno je hospitalizovano sedam pacijenata, čije je zdravstveno stanje stabilno i koji nisu životno ugroženi. Sedam pacijenata je, nakon sprovedene dijagnostike, lečenja i medicinskog nadzora, otpušteno na dalje kućno lečenje. Pacijentkinja koja se nalazi na lečenju u Kliničko bolničkom centru Kotor dobrog je opšteg stanja i u toku su pripreme za njen otpust, dok je dečak koji se leči u Kliničkom centru Crne Gore i dalje hospitalizovan u Jedinici intenzivnog lečenja, pod kontinuiranim nadzorom lekarskog tima i gde se sprovode sve neophodne mere lečenja.

Ministar Šimun ocenio je da je zdravstveni sistem u ovoj izuzetno zahtevnoj situaciji odgovorio pravovremeno, koordinisano i profesionalno, potvrđujući visok stepen spremnosti zdravstvenih ustanova i svih nadležnih službi da efikasno deluju u vanrednim okolnostima.

Posebnu zahvalnost uputio je timovima Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore iz Kotora, Herceg Novog, Tivta i Budve, službama zaštite i spašavanja, Upravi policije, kao i zdravstvenim radnicima Specijalne bolnice "Vaso Ćuković" u Risnu, Kliničko bolničkog centra Kotor i Kliničkog centra Crne Gore, koji su svojim stručnim, odgovornim i koordinisanim delovanjem omogućili da svi povređeni u najkraćem roku dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Ministar je istakao da su adekvatno sprovedena trijaža, pravovremen transport pacijenata i besprekorna koordinacija svih službi bili od ključnog značaja za uspešno zbrinjavanje povređenih. Dodatnu potvrdu snage zdravstvenog sistema predstavlja činjenica da su se, odmah po prijemu informacije o velikom broju povređenih, brojni zdravstveni radnici Specijalne bolnice "Vaso Ćuković", iako nisu bili u redovnoj smeni, dobrovoljno odazvali pozivu i uključili u zbrinjavanje pacijenata, potvrđujući najviše standarde profesionalnosti, odgovornosti i humanosti.

Ministar Šimun razgovarao je telefonskim putem i sa ministrom zdravlja Republike Srbije dr Zlatiborom Lončarom, kojeg je upoznao sa zdravstvenim stanjem povređenih pacijenata i tokom njihovog razgovora razmotreni su modaliteti dalje koordinacije zdravstvenih službi, uključujući mogućnost transporta pacijenata i, ukoliko to bude nalagalo njihovo zdravstveno stanje i procena lekarskih timova, uključivanje odgovarajućih zdravstvenih ustanova iz Republike Srbije u nastavak njihovog lečenja.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Saopštenje Grada Niša

Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici poginule devojke koja je stradala u saobraćajnoj nesreći i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula kada su se vraćali sa Ostroga u Crnoj Gori.

Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova koji od prvog trenutka pomažu porodicama.

Gradsko veće Niša donelo je odluku da sreda, 15. jul 2026. godine, u Nišu bude proglašena za Dan žalosti, kada će zastave biti spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi odloženi.