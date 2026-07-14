Akciju sprovode Uprava kriminalističke policije i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, a pretresi su u toku na više lokacija.
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VELIKA AKCIJA U PIROTU! Pala petorka zbog sumnje na organizovani kriminal, policija češlja više lokacija
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Na području tog grada jutros je sprovedena akcija Uprave kriminalističke policije i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.
Uhapšenim pripadnicima kriminalne grupe na teret se stavljaju krivična dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.
U toku su pretresi na više lokacija.
(Telegraf.rs)
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