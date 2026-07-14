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Pet članova navodne organizovane kriminalne grupe uhapšeno je jutros na području Pirota!

Na području tog grada jutros je sprovedena akcija Uprave kriminalističke policije i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Uhapšenim pripadnicima kriminalne grupe na teret se stavljaju krivična dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

U toku su pretresi na više lokacija.

(Telegraf.rs)

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