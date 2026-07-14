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Selo kod Niša u kom je živela Jovana S. (21) koja je prekjuče poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Nikšić-Kotor u Crnoj Gori, dok se mini-busom vraćala iz manastira Ostrog, obavijeno je tugom zbog njenog preranog odlaska. Meštani istovremeno oplakuju Jovanu i mole se za zdravlje njene sestre Jane, koja je bila sa njom u vozilu smrti i koja je zadobila povrede.

Jovana S. Foto: Privatna arhiva

Kako kažu meštani, dve sestre su otišle na letovanje u Stoliv, a u toku odmora odlučile su se posete i manastir Ostrog, zapale sveću, pomole se Bogu i obiđu jednu od najvećih svetinja.

- Nisu ni slutile šta će ih snaći, jako nam je žao, ne znamo ni kako da opišemo tugu koju osećamo. Ipak, najteže je majci. Ona je odmah po dobijanju stravičnih vesti otišla u Crnu Goru - pričaju komšije Joavne S.

Jovanin kum nam je ispričao da su doživeli strašnu tragediju.

- To dete nikom nažao nije učinulo. Ja sam krstio njenu majku i tetku, tako da je to kumče, naše dete. Istina, ja živim u Beogradu i uvek kad dođem i vidim je, pošto su nam kuće u selu jedna do druge, ona je stalno nasmejana, vedra, uvek vesela. Stvarno mi je teško, toliko da ni ne mogu da opišem, ne znam ni šta da kažem - rekao nam je kum poginule devojke.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Jovana je, kako su nam ispričale komšije iz niškog sela, završila srednju školu i radila je u jednom kafiću u Nišu. Za nju svi imaju samo reči hvale.

- Ogromna je to tragedija. Pogotovu što je planirala zajednički život sa momkom, planirali su veridbu. Pripremala se za život, porodicu i onda se dogodi ovo - pričaju oni koji su poznavali nastradalu devojku.

Podsetimo, sapbraćajna nesreća dogodila se 12. jula oko 13 časova u mestu Lipci, kada je mini-bus sa 17 putnika, državljanima Srbije, udario u kamenu kosinu kraj puta i prevrnuo se. Jovana S. je preminula, a 16 putnika je prevezeno u bolnice. Među njima je i jedan dečak.

Poseta ministra Foto: Ministarstvo zdravlja

Kako su saopštili iz crnogorske Uprave policije, za volanom mini-busa bio je Lj. M. (68) iz Kotora, a prvi rezultati istrage su pokazali da je do nesreće, najverovatnije, doveo premor i pospanost vozača.