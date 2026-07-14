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Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je određivanje pritvora osumnjičenom M.Lj. (67) iz Kotora zbog udesa u Lipcima 12. jula, kada je jedna putnica iz Niša stradala, a 16, takođe, državljana Srbije povređeno.

Iz ODT u Kotoru je navedeno da je pritvor predložen zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Osumnjičeni je 12. jula 2026. godine u mestu Lipci, opština Kotor, upravljao putničkim motornim vozilom - autobusom koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je smrtno stradala putnica u autobusu S.J. (21) iz Niša, dok je 16 putnika zadobilo telesne povrede - navedeno je u saopštenju.

Kako je ranije navedeno iz Uprave policije Crne Gore, preliminearni rezultati istrage su pokazali da je do nesreće došlo zbog premora i pospanosti vozača.

- Do saobraćajne nezgode došlo je tako što je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila - navodi se u policijskom saopštenju.