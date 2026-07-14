Tuženi P.J. uložio je žalbu Višem sudom u Čačku, koja je odbijena kao neosnovana.
Hronika
VREĐAO I KLEVETAO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Čačanin sad mora da plati više od 200.000 zbog povrede časti i ugleda
Slušaj vest
Viši sud u Čačku doneo je presudu kojom se Čačanin P.J. obavezuje da sugrađaninu G.N. isplati na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti iznos od 84.000 dinara, kao i da isplati 112.348 dinara na ime troškova parničnog postupka.
Čačanin G.N. tužio je P.J. zbog pričinjene nematerijalne štete, nakon što je ga je P.J. izložio uvredama i klevetama na društvenim mrežama.
Tuženi P.J. uložio je žalbu Višem sudom u Čačku, koja je odbijena kao neosnovana.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši