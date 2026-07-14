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Viši sud u Čačku doneo je presudu kojom se Čačanin P.J. obavezuje da sugrađaninu G.N. isplati na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti iznos od 84.000 dinara, kao i da isplati 112.348 dinara na ime troškova parničnog postupka.

Čačanin G.N. tužio je P.J. zbog pričinjene nematerijalne štete, nakon što je ga je P.J. izložio uvredama i klevetama na društvenim mrežama.

Tuženi P.J. uložio je žalbu Višem sudom u Čačku, koja je odbijena kao neosnovana.