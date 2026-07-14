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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala PU u Užicu, u saradnji sa Službom za kriminalističko-obaveštajni rad, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, uhapsili su M. M. (50) i Ž. M. (59), obojicu iz Osečine, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je prilikom kontrole putničkog motornog vozila „folksvagen pasat“ u kojem su se nalazili osumnjičeni pronašla 243,39 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije.

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Foto: Mup

Oduzeti duvan je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji, na koji način je oštećen budžet Srbije za 2.002.819 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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