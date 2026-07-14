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Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani krimninal u saradnji sa UKP, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala i zajedničke istrage MUP Republike Srbije i MUP Republike Bugarske usmerene na otkrivanju i razbijanju međunarodne mreže krijumčara ljudi uz podršku Evropol, danas je na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice, uhapšeno pet osoba, među kojima i dva policijska službenika.

- Slobode su lišeni organizator ove organizovane kriminalne grupe N.Dž. iz Pirota i pripadnici N.J. iz Babušnice, policijski službenik PU u Pirotu, PS Babušnica, M.S. iz Surdulice, policijski službenik Uprave granične policije-Regionalni centar granične policije Strezimirovci prema Republici Bugarskoj, S.V. iz Pirota i A.J. iz Babušnice. Ova organizovana kriminalna grupa se tereti se da je izvršila krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Organizovanu kriminalnu grupu, kako se dodaje, predvodio je N.Dž. koji je u devet navrata organizovao nedozvoljen prelazak granice Republike Bugarske i Republike Srbije, potom nedozvoljen boravak i tranzit iregularnih migranata od blizine državne granice sa Republikom Bugarskom do Beograda.

Hapšenje, ilustracija Foto: MUP Srbije

- Postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa u periodu od januara do jula ove godine za najmanje 201 igregularnog migranta, omogućila nedozvoljen prelaz državne granice Republike Bugarske i Republike Srbije, nedozvoljen boravak na području Vlasinskog jezera, kao i nedozvoljen tranizit preko teritorije Republike Srbije u cilju nedozvoljenog trazinta ka zemljama EU - saopštilo je JTOK.

Uloga policijskih službenika bila je, kako se sumnja, da odaju podatke o patrolama i kojim putem se iste kreću, kao i o rasporedu rada policijskih službenika.

- U nekoliko navrata policijski službenici koji su liđšeni slobode vozili su automobile sa ulogom da obaveštavaju ostale pripadnike organizovane kriminalne grupe o eventualnim patrolama na putu do mesta gde su iregularni migranti ostavljani u blizini Beograda, odnosno kretali su se isppred kombija u kojem su se isti nalazili takozvani "čistači". Policijski službenici su, kako se sumnja, po jednoj izvršenoj radnji tranzita od organizatora ove organizovane kriminalne grupe dobijali iznos od najmanje 700 evra - dodaje se u saopštrenju.