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Danas u prepodnevnim časovima odigrala se prava drama u naselju Mirijevo u Beogradu, kada je tuča dvojice muškaraca eskalirala u obračun hladnim oružjem.

Kako nezvanično saznajemo, napad se dogodio oko 10.20 časova na ulici, kada su dve muške osobe u Ulici Jovanke Radaković navodno, nakon kraće svađe, nasrnuli jedan na drugog. U jednom trenutku jedan muškarac izvadio je nož i naneo ubode drugom.

- Povređeni je zadobio rane na grudima, ramenu i uhu - kaže izvor i dodaje da se radi o stranom državljaninu.

Građani su, kako saznajemo, prijavili da je na ulici izbila tuča, kao i da je tokom sukoba jedna mlađa osoba povređena oštrim predmetom.

Policija i ekipa Hitne pomoći izašli su na lice mesta, a povređeni mladić je potom prevezen u Urgentni centar, dok počinilac nije zatečen na mestu nesreće zbog čega je pokrenuta policijska akcija Vihor 3.