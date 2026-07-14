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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su N. F. (40) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla manju količinu praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, manju količinu sasušene biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, kesu sa materijom za koju se sumnja da je hašiš, nekoliko tableta ekstazija, vagicu za precizno merenje i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - piše u saopštenju PU Čačak

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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