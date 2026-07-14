Slušaj vest

Suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. ubio suprugu, pevačicu Granda Jelenu Marjanoviću, odloženo je za 7.oktobar, pošto nije bilo tehničkih mogućnosti da se danas u sudnici pogledaju svi snimci sa sigurnosnih kamera oko nasipa u Crvenki.

Kako je navela sudija, danas je u sudnici trebalo da budu pušteni snimci sa crkve, iz GSP autobusa, kao i dva snimka kamera sa jedne privatne kuće, međutim, zbog nemogućnosti da se jedan od snimaka otvori, suđenje je odloženo. Odlaganje suđenja predložila je i tužiteljka, koja je pojasnila da je predmet dobila nova koleginica, kojoj treba vremena da se pripremi.

1/7 Vidi galeriju Zoran Marjanović u Višem sudu u Beogradu Foto: Stefan Stojanović MONDO

Inače, pre nego što je donela odluku da odloži pretres, sudija je pitala Zorana Marjanovića da li je saglasan da ga danas zastupaju "samo" advokati Veljko Delibašić i Aleksandar Zarić, pošto još dva njegova branioca, Nikola Dumnić i Stefan Jokić nisu došli na suđenje, na šta je Marjanović samo kratko odgovorio da se slaže.

Podsetimo, snimci sa sigurnosnih kamera gledani su i tokom prvog suđenja Zoranu Marjanoviću koji je bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Tu presudu, podsetimo, ukinuo je Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Marjanović je danas u Palatu pravde stigao desetak minuta pred početak suđenja koje je bilo zakazano za 11 sati, i to u društvu advokata Zarića. Iako je prošlo više od 10 godina od kako je u središtu pažnje javnosti zbog ubistva supruge, građani u Palati pravde i danas su zastajali da ga pogledaju i da mu se jave.