ZORAN MARJANOVIĆ PONOVO PROMENIO IMIDŽ: Prošetao "tarzanku" do Palate pravde, sudija imala samo jedno pitanje za njega! (foto)
Suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. ubio suprugu, pevačicu Granda Jelenu Marjanoviću, odloženo je za 7.oktobar, pošto nije bilo tehničkih mogućnosti da se danas u sudnici pogledaju svi snimci sa sigurnosnih kamera oko nasipa u Crvenki.
Kako je navela sudija, danas je u sudnici trebalo da budu pušteni snimci sa crkve, iz GSP autobusa, kao i dva snimka kamera sa jedne privatne kuće, međutim, zbog nemogućnosti da se jedan od snimaka otvori, suđenje je odloženo. Odlaganje suđenja predložila je i tužiteljka, koja je pojasnila da je predmet dobila nova koleginica, kojoj treba vremena da se pripremi.
Inače, pre nego što je donela odluku da odloži pretres, sudija je pitala Zorana Marjanovića da li je saglasan da ga danas zastupaju "samo" advokati Veljko Delibašić i Aleksandar Zarić, pošto još dva njegova branioca, Nikola Dumnić i Stefan Jokić nisu došli na suđenje, na šta je Marjanović samo kratko odgovorio da se slaže.
Podsetimo, snimci sa sigurnosnih kamera gledani su i tokom prvog suđenja Zoranu Marjanoviću koji je bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Tu presudu, podsetimo, ukinuo je Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.
Marjanović je danas u Palatu pravde stigao desetak minuta pred početak suđenja koje je bilo zakazano za 11 sati, i to u društvu advokata Zarića. Iako je prošlo više od 10 godina od kako je u središtu pažnje javnosti zbog ubistva supruge, građani u Palati pravde i danas su zastajali da ga pogledaju i da mu se jave.
Pozat po tome da je tokom prethodne decenije često menjao imidž, i danas je u sud došao sa novom frizurom, takozvanom "tarzankom", a početak suđenja čekao je tako što je sedeo i gledao ispred sebe.