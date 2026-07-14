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Jeziv slučaj dogodio se juče oko 16 časova na bazenu jedne banje u Mladenovcu, a na licu mesta zatečen je B. I. (49) bez svesti.

Prema nezvaničnim informacijama, nesrećnom čoveku odmah su priskočili u pomoć i nakon reanimacije mu vratili srčani rad mišića, nakon čega je bez svesti prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje. On se trenutno nalazi na odeljenju za reanimaciju u kritičnom stanju, a prema rečima lekara, navodno je životno ugožen.

Prema rečima spasioca koji radi na bazenu, nesrećni čovek je skočio u bazen nakon čega je plivao, samo da bi ga nekoliko trenutaka kasnije video kako na stomaku pluta po vodi.

- Spasilac je odmah uskočio u bazen i izvukao čoveka, nakon čega je započeo sa reanimacijom i obavestio ekipu Hitne pomoći - naveli su očevici.