UŽAS NA BAZENU U MLADENOVCU: Muškarac skočio u vodu, zaplivao, a onda su ga videli kako pluta, u toku borba za njegov život!
Jeziv slučaj dogodio se juče oko 16 časova na bazenu jedne banje u Mladenovcu, a na licu mesta zatečen je B. I. (49) bez svesti.
Prema nezvaničnim informacijama, nesrećnom čoveku odmah su priskočili u pomoć i nakon reanimacije mu vratili srčani rad mišića, nakon čega je bez svesti prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje. On se trenutno nalazi na odeljenju za reanimaciju u kritičnom stanju, a prema rečima lekara, navodno je životno ugožen.
Prema rečima spasioca koji radi na bazenu, nesrećni čovek je skočio u bazen nakon čega je plivao, samo da bi ga nekoliko trenutaka kasnije video kako na stomaku pluta po vodi.
- Spasilac je odmah uskočio u bazen i izvukao čoveka, nakon čega je započeo sa reanimacijom i obavestio ekipu Hitne pomoći - naveli su očevici.
Policija je uzela izjave svedoka, kao i video snimak sa nadzornih kamera.
Kurir.rs/Telegraf