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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su J. M. (22) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Pregledom osumnjičenog, policija je pronašla nelegalni pištolj sa tri metka u okviru - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Takođe, kod njega je pronađena i manja količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

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