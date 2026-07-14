Policija kod mladića pronašla nelegalni pištolj sa tri metka, ali i materiju za koju se sumnja da je marihuana
PU Novi Sad
POLICIJA SPREČILA KRVAVI PIR? Krenuo sa pištoljem i tri metka u okviru, policija ga odmah uhapsila
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su J. M. (22) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga.
- Pregledom osumnjičenog, policija je pronašla nelegalni pištolj sa tri metka u okviru - piše u saopštenju PU Novi Sad.
Takođe, kod njega je pronađena i manja količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
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