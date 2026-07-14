Teška saobraćajna nesreća kod Surčina dogodila se danas, kada je kombi udario u kamion. Policija i vatrogasci su brzo reagovali.
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JEZIVA SAOBRAĆAJKA KOD SURČINA: Sudarili se kombi i kamion, jedna osoba bila zaglavljena u olupini!
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 12.30 sati kod Surčina.
Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća se dogodila na obilaznici kod Surčina, u smeru ka Nišu.
Kombi vozilo je vožnjom u rikverc udarilo u kamion.
Kako nezvanično saznajemo, po dolasku na lice mesta policija i vatrogasci su utvrdili da je jedna osoba zaglavljena u vozilu.
Na izvlačenju povređenog su učestvovali pripadnici VSJ Novi Beograd i Surčin, 7 vatrogasaca spasilaca sa 2 vozila.
Oni su uz pomoć sajle i razvalnog alata, oslobodili povređeno lice u svesnom stanju i predali ga ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.
Kurir.rs/Blic
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