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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 12.30 sati kod Surčina.

Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća se dogodila na obilaznici kod Surčina, u smeru ka Nišu.

Kombi vozilo je vožnjom u rikverc udarilo u kamion.

Kako nezvanično saznajemo, po dolasku na lice mesta policija i vatrogasci su utvrdili da je jedna osoba zaglavljena u vozilu.

Na izvlačenju povređenog su učestvovali pripadnici VSJ Novi Beograd i Surčin, 7 vatrogasaca spasilaca sa 2 vozila.

Oni su uz pomoć sajle i razvalnog alata, oslobodili povređeno lice u svesnom stanju i predali ga ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.