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O hapšenju petočlane organizovane kriminalne grupe, u kojoj su i dva policajca, posle Javnog tužilaštva za orgnaizovani kriminal, oglasio se i Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Odeljenjem za posebne akcije UKP, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, nakon višemesečne zajedničke istrage MUP Srbije i MUP Bugarske usmerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, a uz podršku Evropola, na području Pirota i Surdulice, uhapsili pet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

02:06 Uhapšena organizovana grupa u Pirotu Izvor: Mup Srbije

- Uhapšeni su N. Dž. (1982) iz Pirota za koga se sumnja da je organizator ove organizovane kriminalne, kao i pripadnici OKG N. J. (1985), policijski službenik PU Pirot, M. S. (1972), pripadnik granične policije RCGP prema Bugarskoj, S. V. (1989) iz Pirota i A. J. (1987) iz okoline Pirota. Sumnja se da su oni, od januara do jula 2026. godine, za najmanje 201 iregularnog migranta omogućili nedozvoljen prelaz državne granice Republike Bugarske i Republike Srbije, nedozvoljen boravak na području Vlasinskog jezera, kao i nedozvoljen tranzit preko teritorije Srbije u cilju nedozvoljenog tranzita ka zemljama Evropske unije - saopštio je ministar Dačić.

Kako se dalje navodi u saopštenju, N. Dž. je, kako se sumnja, organizovao nedozvoljen prelaz granice dve zemlje, a potom i nedozvoljen boravak i tranzit iregularnih migranata od blizine državne granice sa Bugarskom do Beograda.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje organizovane kriminalne grupe Foto: screenshot MUP Srbije

- Prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni pronađena su i privremeno oduzeta tri automobila, više mobilnih telefona i oko 6.000 evra - navodi se u saopštenju.